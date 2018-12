2018. aasta eredamad spordisündmused Läänemaal

Lääne Elu tegi valiku selle aasta saavutustest ja tegemistest kohalikus spordimaailmas.

Jahivibu maailmameister

Oktoobris said läänlased selle aasta ainsa maailmameistritiitli. Lõuna-Aafrika vabariigis peetud maastikuvibu MMil osalesid Lihula vibulaskjad Aare Lauren ja Aire Lauren. Aare võitis meeste jahivibu klassis kuldmedali ja tema abikaasa Aire naiste jahivibu klassis hõbemedali.

Aare Laureni sõnul olid võistlustingimused Aafrikas rasked. Võistlust alustas 411 ja lõpetas 391 osalejat.

Jääpurjetamise Euroopa pronks

Haapsalu jääpurjetaja Olev Oolup ja tema paarimees Andrus Padu tulid veebruaris Euroopa meistrivõistlustel Monotüüp XV jääpurjetamises kolmandale kohale. Oolup ja Padu võitsid ka Eesti meistritiitli.

Samad mehed võitsid Euroopa meistrivõistluste pronksmedali ka mullu ja selle eest valiti Olev Oolup Läänemaa aasta parimaks meessportlaseks.

Ehlvesti maleakadeemia

Isegi spordis ei ole alati tulemus kõige tähtsam. Sellest Läänemaa spordiaastast saab kaasa võtta mitu sündmust, mis kaaluvad medalid üles. Näiteks Jaan Ehlvesti maleakadeemia loomine. Meil on küll maletäht Ottomar Ladva, kuid male laiemalt on aastaid olnud varjusurmas. Loodetavasti toob 2018. aastal taastatud Valge Daami kiirmaleturniir ja käima lükatud maleakadeemia meil selle mängu jälle massidesse.

Jaan Ehlvesti maleakadeemia alustas novembris ja rahvusvaheline suurmeister ise lubas kord kuus Haapsalus õpetamas käia. Maleakadeemia hakkab tegutsema Haapsalu noorte huvikeskuse all ja selle igakuine makse on nagu teistel sealsetel huviringidel – viis eurot kuus.

Panga spordihoone

Septembris sai valmis Panga spordihoone Ridala kooli juures. Haapsalu kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas nimetas üritust Ridala rahva jaoks sajandi sündmuseks.

Hoone ehitus läks maksma üle miljoni euro.

Haapsalu rulapark

Haapsalu staadionile rajati rulapark, kus senisest uhkemaid trikke saavad harjutada trikirulluisutajad, tõukeratturid, trikiratturid ja rulasõitjad.

Pargi projekteeris staažikas BMX-trikirattur Rasmus Paimre, kes kavandas parki üheksa atraktsiooni, millelt trikitajad saavad hoogu võtta ja hüpata ning mida mööda sõita – flybox, funbox, suur ja väike quarter, quarter-vertwall-quarter, ditch, hubbaset, curvedquarter ja maja.

Tipp-parkidega võrreldes on Haapsalu omas kõik elemendid olemas, kuigi need on madalamad.

Rulapark läks maksma 84 000 eurot pluss käibemaks.