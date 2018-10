Haapsalus külastas avatud uste päeval notareid seitse inimest

Läinud kolmapäeval toimunud notarite avatud uste päeval külastas notareid üle Eesti 517 inimest, Haapsalus seitse inimest.

Notarite poole pöördusid inimesed eeskätt kinnisvara, abiellumist ja pärimist puudutavates küsimustes. Haapsalus sooviti teada kinkelepingu ja ostu-müügi tehingu tasude suurust ning testamendi tühistamist, küsiti testament ja annakute, abielulahutuse ja vara jagamise, lahutatud abikaasade jagamata ühisvara ja patsienditestamendi kohta.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul pöördusid inimesed notarite poole eeskätt küsimustega, mis puudutasid pärimist ja kinnisvara. „Loomulikult huvitas paljusid inimesi ka abieluvaraga seonduv, sest see oli meie tänavuse avatud uste päeva põhiteema. Siiski ei olnud teemadering kuidagi piiritletud ning kutsusime inimesi julgelt notareid külastama ka muude küsimustega,“ ütles Saar-Johanson.

Võrreldes mullusega oli tänavusel avatud uste päeval külastajaid pisut vähem, kuid mitmete notarite sõnul võis osalejate arvu pärssida heitlik ilm. Seda kinnitab ka asjaolu, et paljud inimesed küsisid notaritelt nõu hoopis telefoni teel. „Tegelikult on nii, et notari konsultatsioon on alati tasuta seni, kuni sellele järgneb mõistliku aja jooksul tehing. Sestap ei olnudki inimestel, kellel on plaanis mingi tehing sõlmida, vaja just avatud uste päevale oma külastust ajastada,“ selgitas Saar-Johanson.

Inimeste mured ei piirdunud aga vaid pärimise ja kinnisvaraga – mitmete külastajate küsimused puudutasid ühinguõigust, näiteks osaühingute osade võõrandamist, samuti äriühingute asutamist või lõpetamist. Viljandi notari sõnul pöördusid tema poole paljud mittetulundusühingute vanemaealised juhatuse liikmed küsimustega tegeliku kasusaaja teadete esitamise kohta, millega seoses on praegu omajagu arusaamatusi.

Mitmel pool jagasid inimesed notaritega oma muresid ka seoses kohaliku omavalitsuse töö või sotsiaalsete probleemidega, mis on Saar-Johansoni sõnul küll inimlikult mõistetavad, kuid kahjuks ei saa notarid nende probleemide osas inimesi enamasti aidata.