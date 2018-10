Rannarootsi muuseumis esitletakse raamatut “Piiskop ja ristisõda 1206”

Teisipäeval, 16. oktoobril on Rannarootsi muuseumis võimalus kohtuda Rootsi ajaloolase Jonathan Lindströmi ja tõlkija Ivar Rüütliga, kelle ühistööna jõudis eestikeelsena raamatulettidele eestirootsi asustuse algusele valgust heitev raamat “Piiskop ja ristisõda 1206”.

Jonathan Lindström on Vormsi juurtega ajaloolane, kes on välja pakkunud teooria, et esimesed rootsi talupojad asustati juba 1206. aastal Vormsi saarele Ölandilt. See viib eestirootsi asustuse alguse seniarvatust mitukümmend aastat varasemaks. Rootsi talupoegade ümberasustamise taga oli aga üks mees – Lundi peapiiskop Andreas Sunesen.

Lindströmi raamat pole pelgalt Ölandi talupoegade ümberasustamise lugu, vaid avab ka 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi alguses elanud inimeste eluolu ja mõttemaailma, räägib toonasest võimupiiride jagamisest Läänemere mõlemal kaldal ja sellest kuidas rootslased Lihulasse jõudsid ning jutustab keskaja ühe mõjukama kirikutegelase Suneseni elukäigust.

Lindströmi raamat, mis rootsikeelsena ilmus kolm aastat tagasi, on eesti lugejateni jõudnud tänu Ivar Rüütli tõlkele ja kirjastuse Varrak väljaandele.

Teisipäeval on nii raamatu autor kui ka tõlkija Haapsalus, Rannarootsi muuseumis, et rääkida nii põnevast teooriast kui ka selle tõlkimisest eesti keelde.

Raamatuesitlus Rannarootsi muuseumis algab 16. oktoobril kl 16.