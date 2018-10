Suurüllatajate tabelisse valitud Kanepi lõpetab hooaja

USA tenniseportaal Tennis World valis Kaia Kanepi võidu maailma esireketi, rumeenlanna Simona Hallepi üle tänavuse hooaja suurimate üllatuste edetabelis kolamndale kohale, vahendab Delfi.

Kanepi võitis hallepit US Openi suure slämmi turniiri avaringis tuemusega 6:2, 6:4.

Ühtlasi teatas Kanepi oma kodulehel, et vigastuse tõttu otsustanud tänavuse tennisehooaja lõpetada. Kanepi kirjutab kodulehel: „Soovisin üle mitmete aastate mängida ka Aasias WTA turniiridel ja teistel aastalõputurniidel, kuid mul ei ole võimalik seda teha. Mul on sellest väga kahju. Juba enne US Openit segama hakanud vigastus ei ole kahjuks siiani täielikult taandunud ja selleks, et uuele hooajale tervena vastu minna, on vaja pikemat ravipausi. Järgmisena loodan võistelda Austraalias.”