Kuu aja pärast valmib Kuuse tänava kergliiklustee

Novembri alguseks valmib Kuuse tänavale asfaltkattega ja valgustatud kergliiklustee, mis muudab jalakäijatele liiklemise ohutumaks.

„Seal on hea nii ratta kui ka rulluiskudega sõita,” ütles Haapsalu avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus.

Seoses Tallinna maantee remondiga on praegu osa sealsest liiklusest ümbersuunatud Kuuse tänavat mööda ja jalakäijatel on seal liigelda ohtlik. Novembris valmiv kergliiklustee parandab jalakäijate olusid. „Ei ole midagi teha, kuskilt mujalt ei olnud võimalik läbijuhtida. See on väike ebamugavus,” ütles Parbus praeguse liikluskorralduse kohta.

Parbuse sõnul on kergliiklustee ehitustähtaeg kolm kuud ning see peaks valmis saama 8. novembriks. Teed ehitab Lääne Teed OÜ ja see läheb maksma 200 000 eurot, millest 150 000 eurot tuli omavalitsuste ühinemisrahadest ja 50 000 linna eelarvest.

Kergliiklustee on plaanitud ehitada Kuuse ja Kastani ristmikust Kuuse ja Niine tänava ristmikuni paralleelselt sõiduteega. Esialgu ehitatakse välja kergliiklustee Kuuse ja Kastani ristist Tamme tänavani.