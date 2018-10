Jalgpallur Reno Mark esindab Eesti U19 koondist EM-valikturniiril

Eesti võõrustab alates järgmisest nädalast Tallinnas ja Rakveres kõrgetasemelist jalgpalli EM-valikturniiri. Kuni 19aastaste ehk U19 noormeeste turniiril on Eesti vastasteks Itaalia, Taani ja Soome eakaaslased. Eesti jalgpallikoondisse on arvatud taas läänlane.

Eesti U19 koondise treenerid Argo Arbeiter ja Alo Bärengrub kutsusid Eestit noortekoondisse Pärnu JK Vapruse keskväljamehe Reno Marki. Reno Mark on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandik, kes treenis kasvatajaklubis alates kuuendast eluaastast üheksa aastat. Eesti noorte meistrivõistlustel on Mark koduklubi eest platsil käinud neljal hooajal, mängides 47 kohtumist ja löönud seal 19 väravat. Veel on ta Eesti noorte meistrivõistlustel esindanud Kiili JK Kalev, Läänemaa JK ja Pärnu JK Vaprus noortemeeskondi. Esimeseks täiskasvanute meeskonnaks oli tal Lihula jalgpalliklubi.

Alates käesolevast hooajast mängib ta aga Pärnu JK Vaprus esindusmeeskonna eest Eesti meistriliigas. Mark on Vapruse eest väljakule jooksnud 25 kohtumises, neist 23 on peatreener Indek Zelinski peatselt 18aastaseks saava jalgpalluri arvanud algkoosseisu.

Eraldi tuleb Reno Marki puhul välja tuua noormehe ülihead tehnilised oskused ja mängijatarkus. Väikeses Kirbla külas elades oli just hoovisport ja hoovijalgpall lapsepõlves see, mis sealsetest lastest meistrid kasvatas.

JK Vaprus peatreener Indrek Zelinski on oma hoolealusega väga rahul. „Reno on ülihea suhtumisega, väga korraliku tasemega jalgpallur,“ ütles ta.

“Reno oskused ja kvaliteet on koondise tasemel. Sellise vanuse koondise mängijad peavadki väga hästi hakkama saama just meie meeste meistrisarjas,“ ütles U19 jalgpallikoondise teine treener Alo Bärengrub.

“Esimese asjana tundsin suurt uhkust, kui kuulsin, et arvati koondisse. Et just mina lähen kodumaad esindama. See on eriline tunne,” ütles Reno Mark.

Eesti U19 koondis peab oma kohtumised Rakvere linnastaadionil.

10. oktoober kell 15.00 Eesti-Itaalia

13. oktoober kell 15.00 Eesti-Taani

16. oktoober kell 15.00 Eesti-Soome