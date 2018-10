Mikk Link: erametsaomanik peab saama ise otsustada

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link ütles Lääne Elule, et RMK pakutud kompromiss väärtuslike metsaalade lageraie asjus on Haapsalu linnale suur vastutulek.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) tegi Haapsalu volikogule läinud nädalal ettepaneku kaotada väärtuslikel metsaaladel lageraie keeld ja esitas vastutasuks järgmise kümne aasta metsaraiumise kava.

RMK-le kuulub Haapsalus kokku 429 hektarit metsa, millest RMK kümne aasta jooksul tahab lageraiega maha võtta 58 hektarit. 15 hektaril on plaanitud harvendusraiet. Kava on aastateks 2020-2030. Kuni aastani 2020 RMK lageraiet ei tee.

„Oleme Haapsalu linnale lubanud, et me raiume riigimetsa selle kava järgi. See tähendab, et sel, tuleval ja ületuleval aastal raiet ei tehta,” ütles Lääne Elule RMK peametsaülem Andres Sepp. Ka ei plaani RMK Sepa sõnul raiuda Pullapääl, sest tegu on looaladega, mille uuenemine on väga pikaajaline protsess.

Vastutasuks on Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid lubanud, et volikogu astub lageraie keelamise koha pealt sammu tagasi.

„Tühistame mõiste „äärmisel vajadusel” seletuse, sest tegelikult saab Ridala üldplaneeringut lugedes selgesti aru, et lageraie väärtuslikul maastikul saab toimuda erandkorras, st teatud juhtudel on see lubatud,” ütles Karilaid.

Karilaid märkis, et kuna kohalik omavalitsus on kehtestanud piirangu, tuleks raied omavalitsusega kooskõlastada.

Üldplaneeringus sõnastatud „lageraie lubamine vaid äärmisel vajadusel” jäetakse Karilaiu sõnul muutmata, kuid selgitatakse eraldi dokumendis, mis juhtudel ja mahus seda ikkagi tohib teha.

„Sisuliselt samadel põhjustel, nagu me seda varem seletasime, aga võib olla veel mingeid erandeid, näiteks vanad kuusikud, kus turberaiet pole võimalik teha,” ütles Karilaid.

Tühistamine on volikogu järgmise istungi päevakorras. Link ütles, et erametsaliit ootab volikogu istungi ära, kuid on endiselt seisukohal, et eraomanikud peavad saama oma metsa majandada nii, et kohalik omavalitsus sellesse ei sekku.

„Meie nõue on, et keeld võetakse tagasi. Meie kompromissi ei tee. Eraomand on eraomand, kui ta ei asu just kaitsealal. Seaduste piires omanik otsustab, mida ta seal teeb,” ütles Link.

Tänavu tegi RMK Ridala valla maadel mitmel pool lageraiet, mille peale Haapsalu volikogu keelas lageraie väärtuslikel metsamaastikel. RMK leidis, et otsus rikub nende õigusi ja vaidlustas selle. Sama tegi erametsaliit.