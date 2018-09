“Tuulte tahutud maa” esilinastusel ei mahu rahvas saali

“Tuulte tahutud maa” esilinastusel on Lihulas vähemalt 400 inimest, kõik ei mahu kultuurimaja saali.

Kultuurimaja juhi Tiina Lobja kannatilikul juhatusel said kõik lisatoolid rahvast täis, ukse taha ei jäänud keegi.

Filmi linastuse juhatas sisse Tiit Pruuli, kes tervitas rahvast Eesti 100. juubeli komitee nimel.

Matjus ütles, et Matsalu festival on väga tähtis Eesti filmitegijate jaoks, sest see on maailma parimate loodusfilmi tegijate kohtumispaik.

Matsalu loodusfilmifestivali nael on Joosep Matjuse täispika loodusfilmi esilinastus. Uuel nädalal hakkab eepiline, Eesti looduse lihtsale ilule pühendatud film jooksma kinodes üle Eesti.