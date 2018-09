Lihulas esilinastus erakordne film Eesti loodusest

Joosep Matjuse „Tuulte tahutud maa” – droonikaader Nõva rannikult. Foto: Wildkino

Matsalu loodusfilmide festivali kõrghetk oli täna õhtul, kui Lihula kultuurimajas oli noorema põlvkonna eesti filmimehe Joosep Matjuse uue filmi „Tuulte tahutud maa” maailma esilinastus.

„Täna on Matjuse päev,” kommenteeris loodusfotograaf ja bioloog Urmas Tartes. Õigus tal oli, sest oma filmi esilinastusele lisaks oli festivali võistlusprogrammis Oliver Goetzli film „Polaarhundid – Arktika kummitused”, mille üks operaator oli Matjus.

Kui tavaliselt näeb loodusfilme ainult televisioonis, siis „Tuulte tahutud maa” jõuab ka kinno ja seda võib üle Eesti vaatama minna. Filmitegijaile on see suur tunnustus, sest tuhandete töötundide järel ootavad nad publiku tähelepanu ja filmikassa tulu.

Loodusfilmide esilinastusi on Matsalu festivalil varemgi olnud, kuid festivali direktori Silvi Lotmani sõnul on Eesti oma filmi esilinastus festivalile suur au.

Reede õhtul esilinastunud „Tuulte tahutud maa” on mastaapne film Eesti loodusest – mitte ühest objektist, nagu loodusfilmid sageli on, vaid tervest Eestimaast. „Filmi põhieesmärk on kajastada kõiki Eestimaa põhilisi looduskeskkondi – mereranda, raba, metsa, jõeluhtasid, et anda üks koondpilt Eestimaast,” ütles autor Joosep Matjus.

Autor nimetab filmi pigem vaatefilmiks, mis kajastab Eesti nelja, võib isegi öelda, et koos üleujutuste perioodiga viite hästi erinevat aastaaega. „See film on kui kummardus meie loodusele ja on mõeldud selleks, et meie Eestimaa inimesed saaksid tunda uhkust oma kodumaa looduse üle,” selgitas Matjus.

Tema sõnul kipuvad eestlased arvama, et meie loodus on igav, aga kusagil teisel pool maakera on uhked mäed ja jõed: „Aga meil endal siin kodumaal on rikkusi väga-väga palju. Seda tuleb lihtsalt osata märgata.”

„Tuulte tahutud maad” filmiti kolm aastat ja Matjuse sõnul võeti üles 80 tundi materjali, millest filmi pääses sõrmeotsatäis: „Filter, mille kaadritele ette paneme, oli nii tihe, et siia filmi on pääsenud ainult parimatest parimad.”

Matsalu filmifestival