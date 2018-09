Linnuse peaväravas avati Andres Ammase mälestuspink

Laupäeval sai Haapsalu juurde veel ühe nimelise pingi kui piiskopilinnuse peaväravas avati mälestuspink muusikaõpetajale, koolijuhile, ajakirjanikule ja poliitikule Andres Ammasele.

1. september oli pingi avamiseks meelega valitud, sest täpselt 50 aastat tagasi astus 6aastane Andres Ammas esimest korda üle Kuuse tänava koolimaja läve. Selle majaga jäi ta õpilase, õpetaja, õppealajuhataja ja koolijuhina seotuks elu lõpuni.

Ammas ema Maie Laadoga meenutas, et Andres väga tahtis kooli minna, kuigi vanus veel kooliiga välja ei andnud. Nii mindigi õppealajuhataja juurde luba küsima ja see ka saadi.

Andres Ammase mälestuspingi paigaldamise eestvõtja oli Haapsalu põhikool. Kooli direktori Anne Mahoni ütles, et kümme aastat tagasi asutati just Ammase eestvõttel kooli juurde sihtasutus. “Selle eesmärk oli küll pidusid korraldada, aga nüüd on sellest saanud mälestuste hoidja, mis on pannud pingi kahele koolile ja ühele vilistlasele, Tõnis Padule,” rääkis ta. Mahoni lisas, et

Mahoni tunnistas, et esimene mõte oli panna Ammase mälestuspink Kuuse tänava kooli kõrvale: “Aga siis sain aru, et see mõte oli väiklane. Õigem koht on siin lossimüüri ääres, kus müüri tagant kostab aeg-ajalt ilusat muusikat ja vaade avaneb linna esindusväljakule sinu-must-valgete lippudega.”

Pingi avamisel olid endiste kolleegide, sõprade ja tuttavate kõrval ka Vabaerakonna fraktsiooni liikmed. Ammase asendusliige Riigikogus Enn Meri andis Anneli Ammasele üle Andrese viimase kõne, mis tal Riigikogu lauasahtlis oli ning Ain Lutsep omalt poolt ühe Võru kooli esimese klassi lapse joonistatud pildi Andres Ammasest. “Andresele see pilt väga meeldis,” lisas Lutsepp.

Andres Ammas lahkus meie hulgast 56aastasena tänavu aprillis.

Fotod Markus Sein