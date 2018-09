Lääneranna vald hüvitab teistele omavalitsustele koolikulu aasta lõpuni

Tänavu mais otsustas Lääneranna vald, et ei hüvita teistes omavalitsustes õppivate laste koolikulusid. Möödunud nädalal muutis vald otsust ja maksab koolikulud selle aasta lõpuni kinni.

Lääneranna vallavolikogu esimehe Arno Peksari sõnul on otsus kokkulepe ministeeriumiga.

„Peamine põhjus on see, et haridus- ja teadusministeerium on teavitanud, et nad kavatsevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadust selliselt muuta, et järgmisest aastast tegevuskulude maksmine muutubki vabatahtlikuks ja selle aastanumbri sees peab ikkagi jätkuma eelmine olukord, kus omavalitsused arvlevad,” selgitas Lääneranna abivallavanem Andres Annast.

Uuest aastast muutub põhikooli- ja gümnaasiumiseadus selliselt, et omavalitsused ei pea koolikulusid teiste omavalitsustega tasaarveldama, kui nad on oma linnas või vallas taganud kvaliteetse, mitmekesise ja kõigile kättesaadava üldhariduse. „See seadusemuudatus on identne selle loogikaga, mis oli meil volikogu otsus,” ütles Peksar.

„Sellel aastal jätkame tegevuskulude maksmist, kuid me esitame riigile nõude, et ta meile need hüvitaks,” ütles Annast.

Peksari sõnul on riigilt hüvitise nõudmine veel arutamisel, kuid ka tema sõnul võib Lääneranna vald minna seda teed. „Näiteks Jõelähtme vald on riigi käest küsimas seda raha tagasi,” ütles Annast.

Riigilt hüvitise maksmine lähtub möödunud aasta novembris tehtud riigikohtu lahendist. Sellest tulenevalt kaalub haridus- ja teadusministeerium iga õpilase eest maksmist eraldi ning kohalik omavalitsus peab tõendama, et õpilasele on oma koduvallas koolikoht olemas.

Alates uuest aastast hakkab Lääneranna vald maksma koolikulusid vaid erandjuhtudel, näiteks kui vallakoolides pole piisavalt kohti ning erivajadustega laste puhul.

Annasti sõnul on Lääneranna vallas teistes omavalitsustes õppijaid 60 ringis. „See number on muutuv,” ütles Annast.

Tänavu esimesel poolaastal maksis Lääneranna vald nende õppekulude eest teistele omavalitsustele ligi 34 000 eurot. See on lapse kohta pisut üle 100 euro kuus.