Anne Metsis: mood on sisemise vabaduse küsimus

Moetoimetaja ja -kunstniku Anne Metsise juubelinäitus Haapsalus Evald Okase muuseumis juhatab vaataja igas mõttes raamidest välja.

Anne Metsis, teie 60 aasta juubeli näitus kannab pealkirja „Veenused & beach babe’d”. Miks nii?

Seesama pealkiri oli mu 1996. aasta näitusel Haapsalus. Tänavune on vol. 2. Eks see ole seotud suvega – et saaks bikiinimoodi joonistada! Naisefiguur on mind alati huvitanud. Veenus on ju iluideaal ja näituse üks osa, moejoonistused ruumi keskel poodiumil, tinglikult catwalk’il. Beach babe’d on seintel raamides. Kuigi… nad on raamidest väljunud.

