Päästeamet kutsub Maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, kes on nimetatud selleaastase Maailmakoristuspäeva ülemaailmseks ohutuse saadikuks, kutsub kõiki elanikke ning nii kohalikke kui ka välismaiseid partnereid aktsiooni õnnestumisse panustama ja Maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima.

„Meie jaoks on oluline, et kogu koristusaktsioon nii Eestis kui ka üle maailma mööduks ohutult kõigi osapoolte jaoks,“ kirjutas Kuno Tammearu Maailmakoristuspäeva ohutuse saadikuna oma pöördumises Päästeameti rahvusvahelistele partneritele. „Turvalisuse ja ohutuse eest seisvate organisatsioonidena peame me tagama, et Maailmakoristuspäeval osalevad vabatahtlikud teaksid vajalikke hädaabinumbreid ja oskaksid näiteks ohtlike jäätmete, kemikaalide ja plahvatusohtlike esemete leidmisel neid ära tunda ning abi kutsuda.“

Ta lisas, et iga riigi päästeteenistus peaks tegema koostööd oma piirkonna koristuspäeva koordinaatoritega ja aitama neil tegevusi ohutult läbi viia ning kogutud jäätmeid vastutustundlikult ja turvaliselt hävitada. „Ohutus ennekõike ei tähenda mitte ainult õnnetuste ohu vähendamist, vaid ohutu tegutsemine tõhustab ka tiimitööd ning suurendab osalejate rõõmu ja rahulolu sel olulisel päeval,“ tuletas Kuno Tammearu meelde.

Maailmakoristuspäeva ohutusmeeskonna juht Evelin Uibokand tõdes, et koostöö Päästeametiga Maailmakoristuspäeva ohutuks läbiviimiseks on ainult rõõmustav. „Lisaks keskkondlikule ja kogukondlikule aspektile on meie jaoks väga oluline, et Maailmakoristuspäev mööduks igas mõttes ohutult. Me pöörame juba ettevalmistamise käigus suurt rõhku sellele, et tõesti igal pool oleks ohutus eelnevalt põhjalikult läbi mõeldud,“ sõnas Uibokand.

„Oleme ääretult tänulikud, et Päästeameti peadirektor võttis vastu kutse olla Maailmakoristuspäeva üleilmne ohutuse saadik ja aitab ohutuse sõnumit laiemalt levitada. Lisaks on suur au ja rõõm, et Päästeameti töötajad – selle ala parimad eksperdid – osalevad vabatahtlikena nii ohutusjuhendi koostamisel kui koristuspäeva staabis kriisiolukordade nõustajatena,“ lisas ohutusmeeskonna juht.

Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimub juba 15. septembril 2018. Aktsioonist võtavad osa ligikaudu 150 riiki ja miljonid vabatahtlikud üle kogu maailma – see teeb ettevõtmisest ajaloo suurima kodanikualgatuse.