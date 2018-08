Haapsalu võib saada jalgpalli sisehalli

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid, linnapea Urmas Sukles ja Haapsalu spordibaaside juht Tarmo Tuisk kohtusid eile Eesti Jalgpalli Liidu esimehe Aivar Pohlakuga, et arutada koostöövõimalusi jalgpalli edendamiseks Haapsalus ja Läänemaal.

„Me tahame jalgpalli arengule järgmise käigu sisse anda,“ ütles Karilaid sissejuhatuseks.

Haapsalul on praegu jalgpalli mängimiseks-treenimiseks kolm väljakut – kaks Haapsalus ja üks Uuemõisas. Kuid selleks, et nii lapsed kui ka täiskasvanud saaksid jalgpalliga tegeleda aastaringselt, on vaja sisehalli. Karilaid ja Sukles tahavad sisehalli rajamise panna Haapsalu arengukavasse. „Jalgpalli sisehall on selle spordiala arengu absoluutseks eelduseks!“ rõhutas Pohlak.

Kohtumisel arutati võimalusi, millega ja kuidas saaks Eesti Jalgpalli Liit toetada Haapsalut sisehalli rajamisel ja professionaalse treeneri palkamisel.