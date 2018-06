Politsei kaplanitele anti Jaani kirikus üle armualauakomplekt

Haapsalu Jaani kirikus oli täna pidulik tseremoonia, mille käigus andis Põhja-Ameerika eesti praostkond politsei kaplanaadile üle kingituse – armulauakomplekti.

„Väljaspool Eestit elavate eestlaste soov väljendus kaasamõtlemises, et Eesti politsei ja inimesed tunneksid end hoitud ja kaitstud,“ ütles Põhja-Ameerika praost Mart Salumäe.

Salumäe sõnul sai kingituse lugu alguse sellest kui Lääne prefektuuri kaplan Tuuli Raamat, kes kunagi kirikuõpetajana Kanadas teenis, uuris Põhja-Ameerika kogudustelt, kas neil oleks üle kasutatud armulauakomplekti. „Koguduste esindajate vastus oli, et ühtegi korralikku vana komplekti meil ei ole, aga hangime uue,“ rääkis Salumäe.

Väikeses kohvris on armulauakarikas, pateen, tsiboorium ehk anum pühitsetud armulaualeibade hoidmiseks, altarikrutsifiks ja küünlajalad. Lisaks neile ka väikesed pudelid püha vee ja armulauaveini tarbeks, salvitops, vaimuliku liturgilise rüü osa stoola ja salvrätikud. Komplektis on ka kaks veepritsi, mida on Salumäe sõnul vaja näiteks uue auto, paadi või muu tehnilise vahendi pühitsemisel püha veega.

Kohvrisse pakitud kaasaskantav armulauakomplekt jääb Lääne prefektuuri kaplani Tuuli Raamatu käsutusse, kuid seda saavad vajadusel kasutada kas teised kaplanid. Et armulauakomplekt jääb esialgu Lääne prefektuuri, oli ka kingituse üleandmine Haapsalus, kus teenib läänepoolse Eesti piiskop Tiit Salumäe.

Politsei- ja piirivalveametis (PPA) töötab neli kaplanit, igas prefektuuris üks. Tänavu jaanuaris tähistas PPA kaplanaat 10 aastapäeva. PPA peakaplani Valdo Lusti sõnul peavad nad oma sünnipäevaks päeva, mil kaplanaadi looja Jaan Jaani PPA kaplaniks pühitseti.

Lusti sõnul tegeleb kaplan politseis eelkõige politseinike ja nende peredega, kuid kriisiolukordades ka nendega, kes on kriisi sattunud nagu näiteks hukkunute perekonnad. „Kaplani töö on anda esimest tuge ja lohutust,“ ütles Lusti. Ta lisas, et nagu ütleb politsei deviis, teenivad ka kaplanid Eesti rahvast, aga igapäevatöö on rohkem seotud politseinikega.

Lusti tõdes, et enamasti tuleb kaplanitel oma töös kokku puutuda kurbade olukordadega, kuid mitte ainult: „Õnneks on ka rõõmsaid talitusi nagu näiteks laulatusi ja tähtpäevi.“

Peakaplan ütles, et kõik kaplanid on läbinud ka politseikoolituse ja vaimulikutöö kõrval osalevad aeg-ajalt ka politseipatrulli töös. „Seal me muidugi vaimuliku kraed ei kanna, aga ükskõik, kas oled patrullis teise või kolmanda liikmena, politseinike jaoks oled ikka kaplan,“ ütles Lust.

Fotod Arvo Tarmula