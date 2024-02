Galerii: Haapsalu toomkirikus mälestati Eesti eest langenuid

Vabariigi aastapäeva tähistamine Haapsalus algas kontsertjumalateenistusega Haapsalu toomkirikus.

Lipulaulu saatel kanti kirikusse sisse Läänemaa ja Haapsalu linna, riigiasutuste ja koolide lipud ja päevakohaseid laule esitasid Haapsalu poistekoori laulupoisid Kadri Kelneri juhatusel.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles tuletas toomkirikus meelde, et kunagi varem pole võimalus, et Eesti satub vastase löögi alla, olnud suurem kui praegu. „Me oleme läbi elanud suuri katsumusi, kuid alati nendest välja tulnud. Me tuleme ka praegustest keerulistest aegadest tugevamana välja,” ütles Sukles.

Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse vüitja, 11.M klassi õpilane Angela Meeles ütles oma kõnes, et kuigi meie riigis on probleeme ja murekohti, on Eesti siiski meie riik. „Eesti juures on tohutult kohti, mida võiks, või isegi peaks hindama,” ütles Meeles ja nimetas eesti keelt, meie haridussüsteemi ja hingematvat loodust.

Haapsalu Jaani kogududse õpetaja Mart Salumäe meenutas neid, kes on Eesti eest langenud nii vabadussõjas kui ka Teises maailmasõjas. Vabadussõjas langenud haapsallaste mälestustahvel asub toomkirikus ja toomkiriku ristimiskabelis asuv Emaaltar on nende emade mälestuseks, kes okupatsiooniaastatel on Eesti eest surnud. „Mõttes liidame aga Eesti eest langenute mälestuse ka kõigi nendega, kes Euroopa vabaduse eest on oma elu andnud Ukraina rinnetel,” ütles Salumäe.

Naiskodukaitsjad asetasid pärja Emaaltarile ja seal süüdatud mälestusküünal viidi lossiplatsile Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde, kus keskpäeval jätkus ka Eestis sünnipäeva tähistamine.