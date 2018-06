Läänemaa aarded: algab suur suvine jaht Eesti 100-le aardele

Algas käesoleva suve suurim üle-eestiline avastusmäng, jaht Eesti 100-le aardele, teatas muinsuskaitseamet.

Sel suvel pakub avastamisrõõmu mäng Eesti 100 aaret, mille käigus saab nutitelefoniga Eesti kultuuri- ja looduspärandirikkaid paiku külastades vastata kohapeal nende aarete kohta käivatele küsimustele.

Mänguga tutvustatakse nende 100 erilise paiga lugu ning see on valminud Euroopa kultuuripärandiaastal Muinsuskaitseameti eestvedamisel kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks.

Euroopa kultuuripärandiaasta projektijuht Eestis Annela Laaneotsa sõnul on Läänemaalt mängus sees sellised aarded nagu Haapsalu raudteejaam, Ungru loss, Vormsi kalmistu

ning Kullamaa kalmistu ja kirik.

“Mäng sobib väga hästi nii tudengiseltskondadele kui teismeliste või eelteismeliste lastega peredele, miks mitte ka suguvõsakokkutulekute ja klassikokkutulekute seltskondadele, et koos sisukalt ja lõbusalt mööda Eestit ringi sõites aega veeta ja põnevaid paiku külastades targemaks saada,” ütles muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik ja mängu eestvedaja Madle Lippus.

Aarded valiti mängu 2015. aastal toimunud rahvahääletuse tulemusel, mängu valitud 100 aarde hulgas on nii kultuuri- kui looduspärandiobjekte. Mõned neist on tuntud paljudele: näiteks Pirita klooster, üks olulisemaid Eesti keskaja sümboleid ja kultusfilmi Viimne Reliikvia üks võttepaiku. Kuid Poruni ürgmets Alutaguse metsades – “iidne mets maailma lõpus” kuhu viib üksainuke tee – või hämmastavalt suure mälestusmärkide tihedusega Kullamaa kirik ja kalmistu on ilmselt paigad, kuhu paljud sattunud ei ole. Põhjalikemate eelteadmiste saamiseks objektidest on aardemängu kodulehel neid tutvustavad tekstid, mis lisaks objekti ajaloole tutvustavad ka selle kohta käivaid lugusid ja legende, toovad välja huvitavaid detaile ning seovad need 100 aaret ja nende lood Eestimaa looga.

Mängu koostamise eestvedaja Madle Lippuse sõnul on eesmärk anda igale eestlastele võimalus mänguliselt tutvuda oluliste Eestimaa paikadega ja muuta nad selliselt meeldejäävaks. “Iga objekti kohta leiab mängija põnevaid infokilde ja vähem tuntud detaile. Küsimustele vastamise eel on hea põhjalikumat tutvuda iga kohaga, jalutada seal ringi ja lugeda infotahvleid.”

Mängu mängimiseks tuleb nutitelefoni kasutades minna aadressile www.eesti100aaret.ee ja registreerida ennast lehel kasutajaks. Sisse loginud kasutajale muutub iga aarde kirjelduse juures nähtavaks link, mis viib selle kohta käivate küsimuste juurde. Et tegemist on maastikumänguga, siis peab mängija küsimuse avanemiseks asuma täpselt kaardil näidatud kohas. Valmis tuleb olla ka põhjalikumateks matkadeks, sest tee mõne aarde leidmiseks viib sõna otseses mõttes rappa.

Eesti 100 aarde mängimine kestab kuni 2019. aasta sügiseni. Kõik mängijad, kes on kogunud rohkem kui 1/10 maksimaalsest punktisummast ehk 70 punkti, osalevad mängu jooksul toimuvates loosimistes, mille käigus on võimalik võita mitmeid põnevaid auhindu.