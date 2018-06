Haapsalu linn premeeris EMilt medali toonud Lehist ja Kuuske ning nende treenereid

Haapsalu linnavalitsus otsustas tänasel istungil premeerida Serbias Novi Sadis peetud epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel võitnud Haapsalu taustaga sportlasi ja nende treenereid, teatas Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus.

Reservfondist eraldati 2000 eurone preemia Haapsalusse sisse kirjutatud sportlastele Katrina Lehisele ja 1000 eurot tema treener Helen Nelis-Naukasele. Haapsalust pärit sportlasi Kristina Kuuske ja Nikolai Novosjolovit premeeriti 500 euroga.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul näitas Lehis, mis puust ta tehtud on.

„Katrina saavutus on sedavõrd hinnalisem, et ta suutis toime tulla lisapingetega, mis olid põhjustatud segadustega Euroopa Meistrivõistlustele saamisel,“ lisas Sukles.

Serbias Novi Sadis peetavatel epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti naiste individuaalturniiri võitjaks haapsallanna Katrina Lehis, kes finaalis alistas Haapsalust pärit Kristina Kuuse seisuga 15:14. Pronksmedali teenis tartlanna Julia Beljajeva.

Tänane Lääne Elu kirjutas, et Lehise pääs juulis Hiinas algavatele maailmameistrivõistlustele pole aga kindel.

Vehklemisliidu presidendi Margus Hansoni sõnul otsustab Lehise pääsemise MMile esmaspäeval kogunev vehklemisliidu juhatus. „Enne ei saa midagi kindlat öelda. Ma loodan, et see küsimus tuleb seal päevakorda,” ütles Hanson.

Naiste koondise peatreener Kaido Kaaberma keeldus Lehise MMile pääsemise võimalusi Lääne Elule kommenteerimast, kuid ütles ERRile, et õigustatult peaks Lehis maailmameistrivõistlustel kaasa tegema. „Eks me siin treeneritega ja omakeskis nüüd peame arutama, mismoodi on kõige parem lahendus,” ütles Kaaberma ERRile.