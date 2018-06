Ilmateenistus ennustab jaanipühadeks jätkuvalt jahedat ilma

Ilmateenistus prognoosib jaanipühadeks jätkuvalt jahedat ilma.

Neljapäevaks (21. juuniks) kiires läänevoolus Briti saartelt itta liikuvas madalrõhulohus tekib uus osatsüklon ja selle vihmasajud liiguvad Eesti kohale, öösel on kohati, päeval laialdaselt äikest ja mõnes kohas võib sadu tugev olla. Tuul on tugev ja puhub öösel lõunakaarest, saartel ka läänest, päeval valdavalt edelast, puhanguid on 15, öösel rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 16..20, Kagu-Eestis kuni 24°C.

Reedel (22. juunil) liigub madalrõhkkond Soome ja selle servas sajab meil hooti vihma, on äikest ning sadu võib tugev olla. Päeva jooksul kaugeneb keeris edela-lõunavoolus edasi põhja poole ja sajuhooge jääb harvemaks. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15, päeval rannikul 18 m/s, Soome lahel võivad tõusta üle 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10..11°C-st Lääne-Eestis kuni 16°C-ni ida pool, hommikuks asendub õhumass jahedamaga. päeval on 14..19°C.

Laupäeval (23. juunil) kaugeneb madalrõhkkond Lapimaale ja selle mõju on veidi väiksem, tuul nõrgeneb. Hoovihma on öösel hõredalt, päeval on aga tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks ja vihmahooge võib mandril laialdasemalt olla, saartel ja läänerannikul on vihma võimalus väiksem. Öö hakul puhub veel tugev edelatuul, hommikuks nõrgeneb ja puhub päeval läänekaarest. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal 7..8°C-ni, rannikul on 13..14°C, päeval tõuseb 17..19°C-ni, meretuulega rannikul on kuni 14°C.

Pühapäeval (24. juunil) liigub Eesti idapiiri taha uus madalrõhkkond. Öösel on saju võimalus väiksem. Päeval sajab vihma tõenäoliselt Ida-Eestis, lääne pool on saju võimalus väiksem. Tuul puhub läänest ja loodest ning võib tugevneda. Õhutemperatuur on öösel 6..10, rannikul kuni 13, päeval tõuseb 15..17°C-ni, kus päikest enam, seal tõuseb kraad-kaks kõrgemale, sajupilvede all aga on sooja vaid 12..13°C.

Esmaspäevaks (25. juuniks) jätkub prognoosväljades vastuolu. Kui madalrõhkkond Eesti vahetusse lähedusse jääb, siis sajab laialdaselt hoovihma. Kui aga madalrõhkkond kaugeneb Eesti idapiiri tagant Karjala poole, siis on öösel sajuhooge hõredalt, päeval aga areneb rünksajupilvi ja hoovihma tõenäosus on võrdlemisi suur. Tuul puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul kuni 13, päeval 13..18°C.

Teisipäevaks (26. juuniks) madalrõhkkonna mõju väheneb. Öö ja hommik on enamasti sajuta ning päev kohatiste vihmahoogudega. Tõenäoliselt puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7..10, rannikul kuni 13, päeval 17..21, meretuulega rannikul kuni 14°C.

Kolmapäeval (27. juunil) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on suurema sajuta, päev üksikute hoovihmadega. Läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 17..22, meretuulega rannikul kuni 14°C. Kui soojem õhumass Eestini ulatub, siis tõuseb paar-kolm kraadi kõrgemale.