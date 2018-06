Haapsalu rattaralli – sportlik jaanilaupäev kuurortlinnas

Laupäeval toimuv Filter Maanteekarikasarja neljas etapp, Haapsalu 18. rattaralli, pakub suurepärast võimalust veeta sportlik jaanilaupäev koos meeleoluka peoga. Samal päeval toimub lossihoovis ka suur jaanituli.

Haapsalu rattarallil saab valida 91 ja 53 kilomeetri pikkuste distantside vahel, on sarja etappidest lihtsaimini läbitav. Tegemist on Läänemaale omase siledal maastikul kulgeva rattasõiduga, mida sõidetakse väiksematel kurvilistel kõrvalteedel. Tõenäoliselt on tegemist Eesti kõige tasasema rattaralliga.

Tänalõunase seisuga oli end kirja pannud ligi 400 ratturit. Suurte jõududega on väljas Cycling Tartu ja CFC Spordiklubi ning registreerunud on ka mullune võitja Kirill Tarassov (Sportland Bottecchia Team). Külalisi on oodata ka Lätist.

Filter Haapsalu Rattaralli, mille võistluskeskus asub veekeskuse ees, on heaks vormi testiks enne järgmisel nädalal Otepääl peetavaid Eesti meistrivõistlusi.