Euroopa Komisjon lõpetas sigade Aafrika katku III tsooni piirangud Lääne-Nigula vallas

Kuna Eestis ei ole lisandunud uusi sigade Aafrika katku (SAK) juhtumeid kodusigadel ning rakendatud on vajalikke meetmeid katku tõrjeks, otsustas Euroopa Komisjon III tsooni piirangud lõpetada.

III tsoonis olid siiani Saaremaalt Laimjala, Orissaare, Pöide, Valjala ning pool Leisi valda, Pärnumaalt Audru ja Tõstamaa vald, Lääne-Nigula vald ja selle lähivallad, kuid nüüdsest loetakse neid II tsooni kuuluvateks. Endiselt on seakatkust puutumata Hiiumaa, jäädes seega I tsooni.

„Veterinaar- ja toiduameti ning ministeeriumi ametnikud on pidanud sigade Aafrika katku tõrjemeetmete ja -strateegia üle Euroopa Komisjoniga pikki läbirääkimisi, arvestades kolme aasta jooksul kujunenud teadmisi ja kogemusi,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Hea meel on tõdeda, et meie jõupingutused on vilja kandnud ning kõik 2017. aastal toimunud kodusigadel tuvastatud nakkusjuhtudega seoses kehtestatud piirangud lõpetatakse.“

Otsus puudutab nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Poola III tsooni piirkondi.

„Siiski ei tohi me valvsust kaotada ega nõuete täitmises järele anda,“ lisas Tamm. „Seakasvatajatel tuleb endiselt erilise täpsusega kõiki kehtestatud bioohutuse nõudeid täita, et sigade Aafrika katk farmi sisse ei pääseks.“

Kõik liikmesriigid peavad keelama elusate uluksigade lähetamise teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse. Asjaomased liikmesriigid ei tohi elusaid uluksigu ühest piirkonnast teise piirkonda transportida. Samuti tuleb jätkuvalt tagada, et kõnealustest piirkondadest ei lähetata värsket uluksealiha ning sellisest uluksealihast koosnevaid või seda sisaldavaid lihavalmistisi ja -tooteid (välja arvatud konservid) teistesse liikmesriikidesse või sama liikmesriigi territooriumil asuvatesse muudesse piirkondadesse.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju nii seakasvatussektorile kui ka jahimajandusele. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Kitsendustega tsoonid jagunevad kolmeks: I tsoon ehk puhvertsoon; II tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud metssigadel; III tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud kodusigadel. Täpsem info kehtestatud piirangute kohta ning sigade Aafrika katku puudutav teave üldiselt on koondatud veebilehele www.seakatk.ee. Taudi puudutavaid küsimusi võib esitada ja infot saab VTA infotelefonil 605 4750.