Kohus lõpetas Savisaare suhtes süümenetluse

Harju maakohus rahuldas teisipäeval korruptsioonis süüdistatava Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi taotluse ning lõpetas Savisaare osas süüasja seoses tema raske haigusega.

Kohus tõdes, et Edgar Savisaar põeb raskeid ja kroonilisi haigusi ning kuna paranemislootust ei ole, siis ei ole ta võimeline ka kohtuprotsessil osalema ega ka süüdimõistmise korral karistust kandma. Sealjuures tugines kohus suuresti endokrinoloogist liikme Vallo Volke ekspertiisarvamusele, mille järgi oleks kohtuistungitel osalemine Savisaarele olla eluohtlik.

Kohus märkis, et kuigi enamus eksperte on kinnitanud, et Savisaar on võimeline istungitel osalema, märkis kohus, et praktika on siiski näidanud midagi muud ning Savisaare tervis on kohtusaalis korduvalt halvenenud ning teda on kiirabiga haiglasse viidud , sealjuures ei ole põhjust kiirabiarstide pädevuses kahelda.

Prokuröri väitega, et Savisaar siirdub Jõgeva haiglasse vaid kohtuistungite eel, kohus ei nõustunud, kuna praktika on näidanud, et ta on haiglas viibinud ka muudel aegadel. See, et Savisaar on olnud teatud perdioodil võimeline osalema kohtuistungitel, ei tähenda seda, et Volke toodud riske sellel ajal poleks olnud, lisas kohus. Ka tõstis kohus esile, et Savisaare mälu tase on langenud. Savisaar on parandamatult haigestunud ja seetõttu tuleb Savisaare osas süümenetlus lõpetada, märkis kohus.

Savisaare osas süümentluse lõpetamist taotles tema kaitsja Oliver Nääs. Nääs tõdes, et enamus Savisaare tervist hinnanud eksperte hindasid Savisaare kohtukõlblikuks, kuid ta rõhus komisjoni endokrinoloogist liikme Vallo Volke vastupidisele seisukohale, mis leidis, et istungil osalemine on Savisaarele eluohtlik. “Ükski teine komisjoni liige ei ole Volke seisukohale vastu vaielnud,” märkis Nääs, lisades, et vaid Volke hindas komisjonis Savisaare tervist just endokrinoloogisest seisukohast lähtuvalt.

“Hoolimata heast ravist on Savisaare tervis viimase aasta jooksul märgatavalt halvenenud. Savisaare tervislik seisund ei võimalda tal kohtuprotsessi osaleda. Volke on oma eriala tunnustatud ja erapooletu spetsialist,” rõhutas Nääs, märkides, et on piisav alus Savisaare osas süüasja lõpetamiseks.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis aga, et kuus eksperti jõudsid seisukohale, et Savisaar on võimeline kohtuistungil osalema, ning seetõttu ei ole alust süüasja lõpetamiseks. “Savisaare tervise küsimus on olnud ka aasta eest kohtus arutamisel ja ka siis väideti mitmete spetsialistide poolt, et ta pole võimeline kohtus osalema, samas aga osales Savisaar edukalt mullu sügisel kohtuistungitel ja tema tervis ei halvenenud,” ütles Evestus.

Tema sõnul on tekkinud põhjendatud kahtlus, et kuna Savisaare hospitaliseerimine on toimunud just istungite ajaks ja just Jõgeva haiglasse, mida juhib Peep Põdder, siis viitab see võimalusele, et toimub protsessi venitamine.

Oliver Nääs aga ei nõustunud prokuröri väitega, et Savisaar on läinud haiglasse vaid kohtuistungite päevadel, samuti märkis Nääs, et Põdder on olnud Savisaare raviarst väga pikka aega.

Savisaare poolt täismahus avaldamiseks antud terviseekspertiisist selgub, et Volke hinnangul on kohtuistungil osalemine talle eluohtlik. “Edgar Savisaar ei ole võimeline osalema kohtuistungil, sest tegemist on patsiendiga, kelle risk uue kardiovaskulaarse ataki tekkeks või surmaks on ülikõrge,” nentis Volke ekspertiisiaktis.

Volke sõnul puuduvad nii kõrge riskiga patsientide absoluutse riski hindamiseks formaalsed riskikalkulaatorid. “Lisaks regulaarsele ravimite kasutamisele on ülioluline vältida psüühilist pinget ja stressi. Stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline, kui mitte võimatu ära hoida või korrigeerida kohtusaalis. Seega on väga tõenäoline, et kohtumenetluse käigus tekib uus raske terviserike või surm, mis on vähemalt osaliselt põhjustatud kohtumenetlusega seotud stressist,” märkis Volke ekspertiisis.

Ka teisipäeval ei saanud Savisaar kohtusse tulla, kuna tema tervis halvenes ja ta viibib Jõgeva haiglas.