Prokurör Savisaare pääsemisest: seaduses on tõsine auk

Juhtiv riigiprokurör Steven Hristo Evestus ütles korruptsioonis süüdistatud Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare kohtu alt pääsemist kommenteerides, et seaduses on tõsine auk.

Evestuse sõnul tuli teisipäevane kohtumäärus Savisaare osas süümenetluse lõpetamise kohta talle suure üllatusena. Evestuse sõnul märkis kohus, et teisipäevane määrus ei ole vaidlustatav, kuid ta soovib siiski tutvuda vastavate kohtupraktikatega ning kui ikkagi on väikseimgi võimalus määrust vaidlustada, siis ta seda ka teeb.

Evestus ütles, et kuigi ta mõistis kohtu motiive, on tal ikkagi tunne, et Savisaar astus teadlikult amme, et jõuda praegusesse seisu ning oli ka isikuid, kes aitasid tal kohtu alt pääseda. Sealjuures rõhutas Evestus, et Savisaar oli vägagi suuteline kuude viisi osalema istungitel, samuti on valdav osa meditsiinieksperte leidnud, et ta oleks olnud võimeline protsessil jätkuvalt osalema.

Evestus tõdes, et teisipäevasel näitel annavad seadus ja meditsiin võimaluse isikul kohtu alt pääseda ning selles osas on seaduses tõsine auk.

Mis puudutab ülejäänud protsessiosalisi, siis märkis Evestus, et teiste süüdistatavatega on loomulikult mõtet kohtuliku uurimisega edasi mina, kuna altkäemaksu kuriteol on alati kaks osapoolt. Evestuse hinnangul on võimalik üheselt tõendada aastatel 2014-2015 Tallinna linnavõimus valitsenud korruptsiooni ja anda nii kaudselt hinnang ka Savisaare tegevusele, hoolimata sellest, et kohtu alt ta pääses.