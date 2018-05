Terviseamet käsib randadest teravad kivid ära korjata

Terviseamet andis Haapsalu linnavalitsusele loa avada suplushooajaks Paralepa ja Aafrika rand ning Vasikaholmi supluskoht. Luba on välja antud tingimusel, et 1. juuniks on suplemis- ja ujumiskohad märgistatud ning vigastusohtlikud kohad randadest likvideeritud.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et Aafrika rannas laudteel olid üles tõusnud mõned kruvid ja need on juba eemaldatud. „Terviseamet tuvastas igas rannas liiva sees teravaid kive,” ütles Vikman. Need korjavad ära vabatahtlikku tööd tegema tulnud lapsed koos noorsootöötajaga. Kolmandaks juhtis terviseamet tähelepanu Paralepa silla ja paadisilla amortiseerunud osadele.

„Sild on juba korda tehtud, paadisilla teeb korda paatide laenutaja,” ütles Vikman. Kui paatide laenutust ei tule, siis laseb Vikman paadisilla veest välja tõsta.

Vesi Haapsalu randades ja supluskohas vastab nõuetele, samuti pole sinivetikaohtu. Terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektori Lea Kiisi sõnul pole sinivetikaid tänavu seni kusagil Eestis täheldatud, kuigi kuumalaine on kestnud juba nädalaid. „Ööd on jahedad ja sinivetikad on ikka suvine lugu. Praegu on ju alles kevad,” ütles Kiis.