Eesti Külaliikumine Kodukant: riik vajab põhjalikku ühistranspordi uuringut

Eesti Külaliikumine Kodukant on seisukohal, et Eesti riik vajab enne suurte ja strateegiliste otsuste tegemist põhjalikku üleriigilist ühistranspordi uuringut.

Eesti Külaliikumisele Kodukant teadaolevalt ei ole Eesti maapiirkondade elanike jaoks võtmeküsimus see, kas ühistransport on kõigile tasuta või tasu eest vaid see, et ühistranspordi korraldamisel tuleb lähtuda kohapealsete elanike reaalsetest vajadustest.

2017. aasta augustis toimunud Eesti Külade Maapäeval maapiirkondade esindajate poolt vastu võetud Manifest püstitab väga selgelt vajaduse tegeleda ligipääsetavuse tagamise ja parandamisega äärealadel. Haldusreformiga on veelgi kasvanud vajadus paremate ühenduste järele keskuste ja külade vahel, mille saavutamiseks tuleb tagada hästitoimiv ja paindlik ühistransport ning korrastada teede võrgustik.

Kodukant on seisukohal, et enne kui riik teeb maal elavate inimeste elukorraldust puudutavaid otsuseid, tuleb koostada põhjalikult reisijate reaalseid ootusi kaardistav uuring, mille põhjal saaksid nii riik, omavalitsused kui ka ettevõtjad teha vajalikke investeeringuid.

Euroopa Liidu ühistranspordikorralduse pikaajaliseks ja kestvaks eesmärgiks on tuua rohkem inimesi autodest bussidesse. Täna pole bussipileti hind see, mis aitaks maapiirkondades elavate inimeste seas sellist muutust esile kutsuda. Seni välja pakutud alternatiivid lahendamaks olukord hajaasustusega piirkondades kasutades IT- või nutirakendusi, ei ole piisavalt efektiivsed, kuna tarvis on mõelda ka eakatele, kelle jaoks säärane tehnoloogia jääks võõraks. Niisiis ei lahendaks see olukorda tervikuna ega suunaks täna maal elavaid peresid lisaautost loobuma.

Eesti Külaliikumise Kodukant ootus riigile on, et riik analüüsiks teemat täiendavalt pidades silmas erinevaid olulisi komponente ning nende omavahelisi seoseid.

Selleks toome omalt poolt välja kolm olulist valdkonda:

Tööhõive . Avalikel liinidel töötavatele bussijuhtidele väärikas palk. Viiendik maaliine teenindavatest bussijuhtidest elavad ise maal ning nende keskmine vanus on 50+. Tänane palgasüsteem ei motiveeri noori sellele tööle, kuid regionaalse tööhõive seisukohast on teema äärmiselt oluline.

Kvaliteetne ja paindlik liinivõrk , mis arvestab elanikkonna vajadustega. Eestis ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme universaalse lahendusega ning tuleb arvestada, et see mis tundub Harjumaal ainuvõimalik, ei ole tingimata mõistlik või realiseeritav Põlvamaal ja saartel.

Kohaliku tähtsusega teede korrashoid. On ebaõiglane jätta kogu vastutus kohalike teede korrashoiu eest omavalitsuste kanda või siduda see tingimuslikult tasuta bussipiletitega. Kohalikud teed ei teenida vaid ühistransporti, vaid on olulise tähtsusega ka muudes valdkondades, sh. maapiirkonnas asuvate väikeettevõtjate igapäevatööks ja võimalike päästevajaduste jaoks.

Eesti Külaliikumine Kodukant on seisukohalt, et ilma tervikliku lahenduseta jääb maksumaksja raha eest hüvede tasuta pakkumine maal elavate ja töötavate inimeste jaoks vaid sõnaks paberil.

Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse nimel,

Krista Habakukk