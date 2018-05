Päästeamet avastas Läänemaa kortermajades rikkumisi

Päästeamet kontrollis Läänemaal kaheksat kortermaja, millest kõigis avastati mitmesuguseid tuleohutusnõuete rikkumisi.

„Kokku leiti Läänemaa kortermajadel puudusi 20 korral. Ära on nimetatud evakuatsiooniteede ja -pääsude tõkestamised, tuletõkkesektsioonide puudused ning problemaatilised elektripaigaldised. Haldusmenetlusi algatati Läänemaal kuuel korral,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.

„Muret teevad trepikodades hoitavad jalgrattad, mööbel ja lapsevankrid, mis blokeerivad evakuatsiooniteed. Oluline on, et elanikud mõistaksid, et on vaja hoida trepikojad vabana iga päev,” lisas ta.

Üle-eestiline kortermajade kontrollikampaania toimus 7.–11. maini. Lääneranna vallas seekord kontrollreidi ei tehtud, sinna jõutakse lähikuudel.