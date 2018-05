Juhtkiri: rannad vajavad hoolt

Lõõmav päike ja 15kraadine merevesi meelitavad juba inimesi randa ujuma ja niisama olema. Suvi on lühike ja meie laiuskraadidel ei saa ühtki võimalust käest lasta.

Sel aastal tuli maikuine soojalaine nii vara, et Haapsalu supelrandade heakorra eest vastutajad pole oma tööga valmis. Heakorratööd seisavad veel ees.

Supelrandade heakord on ühe kuurortlinna jaoks tähtis teema. Meri on Haapsalus madal, mistõttu puhas liiv, spordiväljakud ja muu rannaga seotu on hea mulje jätmiseks tähtis.

Lääne Elu meelest peaks rohkem pingutama, et leida Haapsalu randadesse uusi ajaviiteviise. Igal aastal võiks olla midagi uut, mis tõmbab tähelepanu ja meelitab puhkajaid.

Paralepa rannahoone seisab juba aastaid nukralt. Sealt saab küll vahel osta hamburgerit ja mõni öömajaline leiab hostelis peavarju, kuid hoone tervikuna laguneb ja meelitab ligi vandaale. Milleks rannahoone tagust kiputakse kasutama, sellest ei kõlba korralikus ajalehes kirjutada. Rannahoonele tuleb rakendus leida, sest spaast on Paralepa rannale vähe.

Nii Vasikaholmi rand kui ka Paralepa vajaksid müügikohti, kust osta söögi- ja joogipoolist, rohkem võiks olla vahendeid sportlikuks tegevuseks ja lastele. Samuti tuleks mõelda Krimmi holmi kaile, mis nagunii on ujumiskohana tarvitusel. Ka see vajaks korrastamist, nagu terve see endine tööstusala. Krimmi holmi kordategemisest on kuulda valimiste ajal, nüüd oleks aeg tegutseda.

Haapsalu on ikkagi merelinn. Kohalikul omavalitsusel tuleks vaeva näha selle nimel, et me ka paistaksime merelinnana. Seda enam, et endisel Ridala valla maa-alal on terve rida väikesi sadamaid ja ujumiskohti, mis vajaks korrastamist.