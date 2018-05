Haapsalu kultuurikava kolib veebi

Suviti iga kahe nädala tagant üllitatud voldikut „2 nädalat Haapsalus” enam paberile ei trükita. Sel aastal tuleb suvi teisiti, sest kultuurikava kolib veebi.

„See tuleb meie veebilehele visithaapsalu.com,” selgitas Haapsalu turismiinfokeskuse juhataja Annika Mändla.

Veebi loodav kultuurikava tuleb Mändla sõnul uue, nüüdisaegse lahendusega. Huviline saab välja valida oma lemmiksündmused ja salvestada need oma personaalsesse ajaplaneerijasse. „Valida saab teemade järgi, näiteks kontserdid, lastega peredele mõeldud sündmused,” kirjeldas Mändla. „Selline hea tänapäevane lahendus tuleb.”

Turismiinfokeskus soovib välja andma hakata ka kuurordikaarte. „Kunagi oli Haapsalus selline kuurordikaart, mille said suvitusmaksu tasumisel,” selgitas Mändla. „Nüüd on mõte see taastada. See töötaks nagu suurlinnades: ostad selle kaardi ja sulle tekivad soodustused, saad näiteks mõnda muuseumi tasuta sisse.”

Mändla sõnul oleks kuurordikaart ka ilus meene.