SA Läänemaa hakkab koolitama infoandjaid

Sihtasutus Läänemaa tahab hakata koolitama turistidega Läänemaal kokku puutuvaid inimesi, kes oleksid võimelised jagama maakonna eri nurkades külastusinfot.

SA Läänemaa tegevjuhi Irene Väli sõnul on võetud siht, et külastusinfot ei jagataks maakonnas ainult ühes kohas, vaid et see oleks turistidele kättesaadav igas paigas, kuhu nad satuvad. „Sellised teadmised võiksid olla näiteks majutuskohtade administraatoritel, muuseumide ja külastuskeskuste töötajatel ja teistel, kes turistidega kokku puutuvad,” ütles Väl