Virtsu kool kogub jõusaali jaoks raha

Virtsu kooli 8. klassi lapsed koguvad Hooandjas raha, et rajada kooli juurde välijõusaal. Kahe nädalaga on annetatud üle 500 euro, kokku on vaja saada 2200 eurot.

Välijõusaali jaoks raha kogumine on osa koolitööst – Virtsu kooli 8. klassis on ettevõtlusõpe ja selle raames jõusaali jaoks annetusi kogutaksegi. „Teeme sellist asja teist aastat. Mullu kogusime digiklaveri jaoks,” ütles kooli direktor Stanislav Nemeržitski.

Klaveri jaoks oli eesmärk koguda 1200 eurot, annetati aga 1400 eurot. Klaver maksis 2000 eurot, aga 800 eurot oli koolil juba enne olemas. „Lõpuks saime osta veel klaveritooli ka,” ütles Nemeržitski.

Et mullu läks raha kogumine nii hästi, otsustati tänavu võtta juba suurem eesmärk. „Et see on just jõusaal, oli laste idee,” ütles Nemeržitski.

Virtsu kooli välijõusaali rajamiseks saab annetusi teha Hooandjas 27. maini.