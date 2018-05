Juhtkiri: Eesti 200 – uue erakonna sünd

Manifest „Eesti 200” kirjeldab Eesti ees seisvaid lähema paarikümne aasta probleeme. Kõige täpsem on üleskutses ettepanek kaheks kogukonnaks lõhestunud Eesti ühendamiseks. Koolides õppigu eesti ja vene lapsed koos, et luua haritud eestimeelne põlvkond. Ettepanek põhineb manifesti ühe autori Tartu ülikooli Narva kolledži direktori Kristina Kallase arusaamal integratsioonipoliitikast.

Manifesti muud seisukohad on deklaratiivsed. Majandust viib edasi konkurents, riigivalitsemist tuleb ajakohastada ja keskkond olgu roheline. Sellega on niikuinii kõik poliitikud ja mittepoliitikud nõus.

Manifestis leiduv arusaam, et postiindeks ei mõjuta inimese saatust, on aga lihtsalt asjatundmatu. Elukeskkonna mõju ei suuda tasandada ükski riiklik korraldus. Eluvõõras on ka manifesti seisukoht, et praegune solidaarne haigekassasüsteem tuleks lõhkuda. See tähendaks seda, et arstiabi on kvaliteetselt saadav vaid jõukamatele inimestele. Vaesemad ja haigemad on sellisel juhul kaotajad. Selline arusaam sobib jõukatele, individualistlikele ärimeestele. Ühiskonna heaolu ei kasvata inimestel vahe tegemine rahakoti järgi.

Kristina Kallasest on juba saanud uue liikumise kõneisik. Kas ka liider, kes valmis asuma peaministriks, pole veel selge. Korrata 2003. aastat, kus Res Publica võttis uue erakonnana valimisvõidu, on keeruline, aga mitte võimatu. Pole välistatud, et manifesti autorid tahavad probleemidele kõigest tähelepanu juhtida. Samas annab nende ettepanekutele kaalu ainult see, kui nad suudavad olla populaarne partei, kes saab parlamendivalimistel palju hääli.

Erakond Eesti 200 hõivab koha poliitika parempoolsel tiival, olles individualistlike väärtuste eeskõneleja.