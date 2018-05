Teejuht passiivse puhkuse nautijaile

Räägitagu mida tahes aktiivse puhkuse ja kultuurikogemuste võludest, õige puhkus on ikka vaikus ja rahu. Allpool väike praktiline teejuht passiivseile puhkajaile. Oleme püüdnud kaardistada suuremad selle suve karid, mille otsa Haapsalust rahu ja vaikuse otsija võib komistada.

26. mai

Läänemaa tantsupidu

Läänemaa tantsupeol on tuhat osalejat. Proovid algavad varahommikul, rongkäik peatab linnas liikluse ja linnuseõuel ei ole õhtul ühtegi vaba pinginurka. Läänemaa tantsupeost saadud šokki kirjeldas 2014. aastal kultuurilehes Sirp Ivar Sakk, kes oli tulnud samal ajal toimunud graafilise disaini festivali avamisele. „Haapsalu inimesed, kes sadade kaupa olid näituse avapäeval kogunenud kultuurikeskusse rahvatantsu harrastama, ei heitnud väljapanekule pilkugi. Pastelde parandamine ja hamburgerite hammustamine võttis kogu padespannist alles jäänud energia. Teen ettepaneku, et kolime ürituse Tallinna.”

2. juuni

Haapsalu graafilise disaini festival, rahvusvahelise klaasikunstinäitus Okase galeriis, Itaalia veinipidu

Ohtlik nädalavahetus. Linnast peaksid esmajärjekorras lahkuma need, kes ei salli kunsti ja kunstnikke, purjus inimesi, imalat popmuusikat, veini, veinijärjekordi, WC-järjekordi, Itaaliat, rahvarohkust, külalisi Tallinnast.

Marko Kekiševi korraldatud Haapsalu graafilise disaini festival ei mahu juba ammu linnagaleriisse, vaid täidab kogu kultuurikeskuse fuajee ja koridorid. Näeb Eesti plakatiparemikku ja spetsiaalselt festivalile saadetud töid ning kohal on suur osa tegijaist.

Sirbi kriitikute rõõmuks on tänavune festival nädal pärast tantsupidu. Ent tegelikult satub üritus vihma käest räästa alla, sest tuhat rahvatantsijat on köömes mitme tuhande Adriano Celentano fänni kõrval. Celentano laule esitab piiskopilinnuses Adolfo Sebastiani, italo-disco’t Fransesco Napoli ja peaesineja on Itaalia muusik, näitleja ja kirjanik Pupo.

Palaval suvepäeval on harilikult just Okase muuseum mõnusalt tühi, jahe ja hämar kivikoobas, kuhu varjule tõmbuda. Sel nädalavahetusel aga avatakse seal EV100 kunstiprogrammi kuuluv rahvusvaheline kaasaaegse klaasikunsti näitus „Teine vaatenurk”. Palju klaasikunstnikke ja kunstisõpru.

Karja tänav on kogu nädalavahetus täidetud veinipakkujate ja ummistatud degusteerijatega.

8.–10. juuni

Kaasaaegse tsirkuse festival Hoog, Cyrillus Kreegi päevad

Hoog on uustulnuk ja võõrliik, seepärast on toimuma hakkavat raske ennustada. Korraldajad ise kirjeldavad üritust erinevaid kunstivaldkondi ühendava festivalina, mille fookuses on kaasaegne tsirkus. Lavastused on enamasti sõnadeta, kuid demonstreerivad füüsilist võimekust kunstiliselt kaunis pakendis. Mullu näidati sedalaadi kunsti prooviks lapsepõlvefestivalil, kus kolm hiiglaslikku draakonit trampis mööda linna ringi, nii et inimesed kiljudes põgenesid.

Cyrillus Kreegi päevad hõivavad reedel kuursaali ja pühapäeval toomkiriku. Kuursaalis kõlab Kreegi ja Veljo Tormise looming džässikoosluse Voorand/Koikson/Sooäär/Daniel tõlgenduses. Toomkirikus esitab filharmoonia kammerkoor (dirigent Tõnu Kaljuste) Kreegi laule aastast 1918.

16. juuni

Noorte (eel)arvamusfestival

Haapsalu ametlikus kultuurikalendris oli see nädalavahetus neljapäevase seisuga sündmustevaba. Liiga ilus, et olla tõsi, leidis Lääne Elu uuriva kultuuriajakirjanduse toimetus ja selgitas välja, et promenaadi kavatsevad sel päeval skvottida noored arvajad. Veebikommentaatorid on juba esimesest Paide arvamusfestivalist alates juhtinud tähelepanu tõigale, et see on üks mõttetu üritus. Muudkui räägitakse, aga paremaks midagi ei lähe. Mis kasu sellest on? Küllap küsitakse sedasama ka suure arvamusfestivali Haapsalu võsukese kohta.

22.–24. juuni

Haapsalu jaanifestival, peaesineja Scooter

Haapsallased lähevad traditsiooniliselt jaaniööks linnast minema ja õigesti teevad, sest Haapsalu jaanituled pole kunagi olnud suuremad asjad. Tullakse kokku, tuiutatakse tund-kaks tuld ja minnakse koju magama. Seekord annab lisapõhjuse põgeneda piiskopilinnusesse plaanitud festival, mille peaesineja on Putini sõber ja Krimmis esineda armastav Scooter. Seda artisti soovitavad boikoteerida paljud patrioodid.

28.–30. juuni

Haapsalu Tšaikovski festival

Teine Tšaikovski festival. Esimene pälvis Lääne-Eesti aasta turismiteo tiitli. Vanemuise balletiöö, Peterburi suur sümfooniaorkester. Eesti Kontsert juba kuulutab: „Oodatud on kõik, kellele lähevad korda ilu, romantika, suured tunded ja võrratud meloodiad; teisalt ajaloolised kontserdipaigad, sumedad suveõhtud, romantiline vanalinn ja muidugi peamine – suurejooneline Tšaikovski muusika.” Kui info levib, võib see tuua kohale Vene turistid.

4.–8. juuli

Haapsalu vanamuusikafestival

Haapsalu vanamuusikafestival toimub 1994. aastast visa järjekindlusega igal suvel. Elustatakse sajanditetagust muusikat. Seekord on fookuses Bach. Jääb siiski sündsalt kontserdipaikadesse kirikutesse.

13.–15. juuli

American Beauty Car Show. Haeska küla 740 ja kohvikute päev

Baltimaade suurim Ameerika autode näitus, kokkutulek ja kiirendusvõistlus toob jälle tuhandeid külalisi. Haapsallased on ammu tõstatanud küsimuse, kas romantilises kuurortlinnas on kohta möirgavatele Ameerika autodele ja bensiinihaisule.

Kes pageb maale, peaks arvestama, et nüüd Haapsalu alla kuuluv põlisküla Haeska tähistab laupäeval 740. aasta möödumist esmamainimisest külapäevaga. Avatud on Haeska ühepäevakohvikud, mullusuvisel kohvikute päeval tehti üle paari tuhande kohvikukülastuse.

21. juuli

Rock in Haapsalu

Eesti suve üks suuremaid rokipidusid toob käesoleval aastal Haapsallu 2Cellose kontserttuuriga The Score Tour. Esimesed märgid näitavad, et kontsert tuleb ülipopulaarne, seega tasub üksi hoidvatel haapsallastel kaaluda aiaväravate lukustamist ja koera hankimist, sest öömajasid nagunii ei jätku.

28.–29. juuli

Joogafestival

Eesti mees ei usu kõrgemate jõudude olemasolusse, küll aga grill-lihasse ja õllesse. Jooga- ja esoteerikafestival rüvetab seega kõike seda, mis talle püha, pakkudes inspireerivad loenguid tervisest ja elustiilist, erilisi kogemusi loomapooside joogast helisevate muinaslugudeni, basaari, taimetoitu. Peaesineja on Drew Rouse, trubaduur ja joogaõpetaja Kanadast, kes õpetab festivalil teraapilist lendamist ehk partnerjoogat ja yin-joogat.

2.–5. august

Augustibluus

See hallpeade festival sai alguse 1994 ja tähistab tänavu 25 aasta juubelit. Programm muutub aasta-aastalt kaalukamaks, publikuhuvi kasvab ja suur linnuski on jäämas kitsaks. Nostalgitsejad meenutavad, kui festival mahtus praegusele sponsorialale väikses linnuses ja lava ees lõi tantsu 20 fänni. Olid ajad.

11.–12. august

Laste kultuurifestival Lapsepõlvemaagia ja Rannalõõts

Algas tunamullu piisavalt ohutult – paar tundi mänge lastele. Möödunud aastal pakkus nii tihedat ja mitmekesist programmi, et paljud lapsevanemad ei suutnud oma lapsi sealt minema kiskuda enne, kui üritus läbi sai. Akordioni- ja lõõtspillimängu festival Rannalõõts näitas tunamullu hääbumise märke, aga sel augustikuisel pühapäeval toimub jälle.

18. august

Tänavatoidufestival „Haapsalu maitsete promenaad”

Te võite proovida, aga kõike ei jõua ära süüa, mida vanalinna peatänaval lähedalt ja kaugelt kohale sõitnud burksikärudest ja grillidelt pakutakse. Kes peab vanalinna läbima, tehku seda varahommikul. Muidu jääb ta tõenäoliselt järjekorda.

24.–26. august

Valge daami aeg, suvelavastus „100 Valget Daami”

Augustikuu täiskuule kõige lähemal oleval nädalalõpul muutub Haapsalu vanalinn sumisevaks laadaplatsiks – kirev kultuuriprogramm kestab hommikust õhtuni ning pimeduse saabudes mängitakse piiskopilinnuses Valge Daami vabaõhuetendust. 2018. aasta lavastus „100 Valget Daami” on pühendatud Eesti vabariigi 100. sünniaastapäevale. Pühapäeval on lausa rahvusvaheliseks kasvanud pitsikudumisvõistlus ja ühiskudumine.

7.–9. september

Nostalgiapäevad

Sel traditsiooniliselt soojal ja päikselisel septembrikuu nädalalõpul panevad eestlased selga vanaema kitli ja vanaisa miilitsavormi, lükkavad käima Moskvitši ja sõidavad Haapsallu. Miks? Ei tea.