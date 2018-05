Ahto Kaasik räägib reedel Haapsalu kandi pühapaikadest

Reedel toimub Haapsalu raamatukogu lugemissaalis Ahto Kaasiku jutuõhtu Haapsalu kandi looduslikest pühapaikadest.

“Saame teada, milliseid pühapaiku meie kodukandis leidub, mida jutustavad neist pärimused ning kuidas leida nende kohta teavet. Kõneleme sellestki, mida saame pühapaikade paremaks hoidmiseks, kaardistamiseks ja tutvustamiseks ise ette võtta,” ütles raamatukogu lugejakoolitaja Liina Valdre.

Külaliseks on Eesti pühapaikade hea tundja Ahto Kaasik, kelle sulest ilmus 2017. aastal raamat „Pühapaikade teejuht“ ning 2016. aastal raamat „Põlised pühapaigad“. „Pühapaikade teejuht“ on soodushinnaga müügil ning raamatusse saab küsida ka autogrammi.

Hiied, pühad allikad, kivid ja puud on Eesti vanimad kaitsealad, kus esivanemad on tervist ja hingejõudu otsinud ja loodust kaitsnud põlvest põlve. Pühapaikadega seotud teadmised, pärimused, tavad, uskumused ja kohanimed on oluline osa Eesti vaimsest pärandist.

Pühapaikades on jõudnud meieni ka oluline osa Eesti elurikkusest ja maastikulisest mitmekesisusest. Kuigi paljud pühapaigad on praegu majandamise tõttu halvas seisundis, ohustab neid kõige enam unustamine. Viimaste mäletajate kadumise tõttu on lähiaastail hävimas kuni 3000 põlist pühapaika.

Osavõtt tasuta, kõik huvilised on teretulnud.

