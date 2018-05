Haapsalu taotleb riigilt munitsipaalmaja jaoks maad

Haapsalu volikogu otsustas taotleda riigilt linnale Niine tänav 49 riigimaa, et ehitada sinna riigi raha toel munitsipaalmaja.

„Linnale kuuluvad sotsiaalkorterid, mis on antud vähekindlustatud inimestele üürile. Korterid paiknevad erinevates korterelamutes, mis on mitmete kaasomanike omandis. Majad on amortiseerunud, nende renoveerimine on kulukas ja keerukas, sest nõuab kaasomanike kokkuleppeid,” selgitas Haapsalu aselinnapea Helen Rammu.

Detsembris otsustas volikogu osaleda Kredexi üürimajade ehitusprogrammis, aga linnal puudub korterelamu ehitamiseks sobiv kinnistu, seisab otsuse eelnõu seletuskirjas.

Krundile on linnal kavas ehitada kuni 20 korteriga elamu inimestele, kes ei ole ise suutelised omale elamispinda soetama. Kredexilt on võimalik taotleda maja jaoks kuni 500 000 eurot.

„Ootame nüüd maa-ametilt heakskiitu, eelkontaktide põhjal pole põhjust arvata, et me seda ei saa. Samal ajal teeme ehituse eelprojekti. Augusti lõpuks tuleb taotlus esitada,” ütles Rammu.