Haapsalust pärit näitleja Karin Rask õpetab lapsi tervislikumalt sööma

Tervislikele toitumisharjumustele pannakse alus koduköögis, mistõttu on oluline leida nutikaid viise, kuidas pere noorimad võimalikult varases eas täisväärtuslike toiduvalikutega tuttavaks teha.

Olgu tegemist värske salati, köögiviljade või kalaga – teatud tervislikud toidud ei kuulu pahatihti laste lemmikute hulka. Näitleja ja kahe lapse ema Karin Rask usub, et kuigi lapsi tervislikumalt sööma õpetada võib kujuneda raskeks ülesandeks, on see siiski kavaluse abil võimalik.

Selle tõestuseks on Raskide pere lemmikuks kujunenud supp lõhest ja köögiviljadest, mida saavad nautida ka enam kui 22 000 õpilast üle Eesti Daily koolisööklates toimuva projekti „Tähed taldrikus“ raames. Näitleja, kes suudab lapsed kalausku pöörata, jagab isiklikust varasalvest nippe, mis aitavad pere noorimad täisväärtuslike toiduvalikuteni juhatada.

Ära mängi toidupolitseid

Jõuvõtetega last sööma sundides on vastuhakk ja frustratsioon kindlustatud. Pisipõnnide tervislikkuse teele suunamine võib olla pikem teekond, kus tuleb endale kindlaks jääda ja pidevat selgitustööd teha. Selmet sundida, varu koju täisväärtuslikke ja maitsvaid toitusid ning selgita, miks puuvili või peotäis pähkleid on parem kui magus saiake või kotitäis komme.

Muuda hommikusöök harjumuseks

Kiudained teevad seedimisele pai, tagavad täiskõhutunde pikemaks ajaks ega lase ka isusööstudel ligi hiilida. Suurimad kiudainete allikad on täisteratooted, seemned ning puu- ja köögiviljad. Just hommikusöök on hea võimalus neid väärtuslikke toitaineid pere toidulauale tuua. Kui laps pole suur pudrusõber, siis tuleb lapsevanemal olla loov ja see pesamunale meeldivaks teha. Magusat maitset ja kreemjat tekstuuri annab banaani lisamine. Naturaalne kakao on võimas looduslik supertoit, mis pudruga segatuna meenutab lapsele šokolaadist maiust, ning värsked marjad muudavad hommikueine särtsakalt tervislikuks.

Kavalusega köögivilju armastama

Iga lapsevanema unistuseks on köögivilju armastav pesamuna, kuid reaalsuses tähendab see järjepidevat tööd ja kavalate kokandusnippide rakendamist. Kui laps joob hea meelega värsketest või külmutatud marjadest smuutit, lisa sellele järgmisel korral lehtkapsast või spinatilehti. Kartulipuder annab aga võimaluse peita sinna lillkapsast või kaalikat.

Riivituna võib väärtuslikke köögivilju peita ka kotlettidesse. Et aga maitsemeeled saaksid harjuda ning terane toidukriitik kohe kavalast plaanist aru ei saaks, alusta väiksematest kogustest ning suurenda järk-järgult köögiviljade osakaalu toitudes.

Õpeta lapsed süüa tegema

Põikpäised väiksed sööjad saab kõige paremini meelitada tervislikult sööma, kui kaasad neid toiduvalmistamisesse. Mõned lapsed keelduvad krõmpsuva salati söömisest, kuid on valmis proovima, kui saavad ise poes köögivilju valida, kodus lõigata ja kausis segada. Kalasupp ei pruugi ka olla laste lemmikroogade seas, kuid luba pere noorimatel pesta ja lõigata köögiviljad – ning toidu valmides on nad nõus oma maitse-eelistustest mööda vaatama ja valmistatud suppi mekkima. Küsi ka nende hinnangut valminud kõhutäiele ning uuri, kas saaksite järgmisel korral toidu veelgi maitsvamaks muuta.

Luba maiuseid

Magusad maiustused ei tohi olla tasuks hea käitumise eest või meelelahutuseks, et lapsevanemad saaksid poes rahulikult sisseoste teha. Seepärast muuda maius omaette vahepalaks või osaks igapäevasest söögikorrast. Muidugi on maiustel vahe ning eelistada tuleks alati värskeid puuvilju ja marju, kuivatatud viljadest valmistatud snäkke, kodus valmistatud küpsiseid kaerahelvestest, naturaalset jogurtit mee ja banaaniga või ühes lastega küpsetatud banaanileiba, kus magusust lisavad küpsed banaanid ning rosinad või muud kuivatatud puuviljad.