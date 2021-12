Karin Rask räägib Iloni Imedemaal oma lapsepõlvest

Pühapäeval, 26. detsembril kell 12 on Iloni Imedemaal jututund Karin Raskiga.

Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõutsi sõnul annab jututund peredele hea võimaluse pühade ajal peale koduseid koosviibimisi midagi toredat üheskoos ette võtta. “Senised vestlussarja kohtumised on näidanud, et oodata on mõnusa õhkkonnaga sooja vestlust. Eelnevad jutuajamised Antti Kammiste ja Lauri Luigega on olnud väga toredad. Hea meel on, et seekord saame kuulda ka ühe tütarlapse Haapsalus üles kasvamise lugu,” ütles Kõuts.

Karin Raskiga teeb Kõuts juttu päris esimesest mälestusest Haapsalus, kodust, sõpradest, mängupaikadest ja mängudest, koolist, argipäevast ja tähtpäevadest.

Vestlussarja eesmärk on pöörata tähelepanu lapsepõlvekodu teemale, mida käsitleb veel vaid aasta lõpuni Iloni Imedemaa teisel korrusel avatud Ilon Wiklandi näitus “Lapsepõlvekodu Iloni piltidel”. Erinevas eas haapsallased saavad meenutada oma lapsepõlveaega väikeses mereäärses linnas.

Pärast umbes tunniajast vestlust on osalejatel võimalik tutvuda näitusega lähemalt.

Vestlust saab kuulata muuseumipiletiga.