Karin Rask: üksiku lapsena tahtsin kõigest osa võtta

Haapsalus üles kasvanud näitleja Karin Rask mäletab linna väikese ilusa kohana, kus kõik oli käe- ja jalaulatuses.

Iloni Imedemaa uue kohtumistesarja, kus tuntud inimesed meenutavad oma lapsepõlve Haapsalus, kolmas külaline oli näitleja Karin Rask. Läinud aastal nägid haapsallased teda peaosas ka Indrek Hargla kirjutatud värskes Valge Daami vabaõhulavastuses „Viirastus”.

Raski vanemad Õie ja Koit Lätsim ei ole Haapsalust pärit, vaid suunati tütre sõnul nõukogude ajal pärast Tallinna polütehnilise instituudi lõpetamist tööle Haapsalu kolhoosidevahelisse ehituskontorisse ehk KEKi. „Kui esimeses klassis küsiti, kellena vanemad töötavad, oli mul väga uhke öelda, et isa on geodeet ehk maamõõtja ja ema ökonomist ehk raamatupidaja. Tol ajal tundusid need nii uhked nimed, justkui võõrkeelsed,” ütles Rask.

