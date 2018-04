Läänemaa rahvariided jõuavad raamatusse

Läänemaa rahvarõivaraamat, mille vajadusest ja koostamisest on ammu räägitud, peaks järgmisel aastal ilmavalgust nägema.

„Muidugi on sellist raamatut vaja,” on Haapsalu kutsehariduskeskuse käsitööõpetaja Marju Heldema kindel. Ta lisas, et rahvariidealast nõu vajavad näiteks laulukoorid ja tantsurühmad: „Ma arvan, et selline raamat aitab ka mingeid väärarusaamu ja teadmatust vähendada.”

