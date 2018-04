Eesti Päevaleht: politsei trahvib uimastitarvitajaid järjest enam

Märtsi alguses trahvis politsei Haapsallu peole tulnud ja narkootikumide üledoosi võtnud Gerdat, kirjutab Eesti Päevaleht.

Läänemaa haiglas üledoosist ja elustamisest toibunud Gerdale tulid järele politseinikud, kes viisid ta politseijaoskonda ja tegid Gerdale 400eurose trahvi. Sõltuvusainete küüsi langenud Gerda oli nii suurest trahvist üllatunud, sest tema sissetulek on 300 eurot kuus ja ta on ka rehabilitatsiooni järjekorras. Praegu on Gerda rehabilitatsioonis ja sealt tagasi tulles loodab ta trahvi vaidlustada.

Paar nädalat pärast Gerda juhtumit ilmus Eesti Päevalehes Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre arvamusrtikkel “Trahv on uimastisõltlase väikseim mure”, kus ta väitis, et sõltlase karistamine pole enam ammu politsei prioriteet. See oli vastuseks Tartu ülikooli karistusõiguse lektori Marianne Paimre varem ilmunud arvamusloole “Narkootikumide tarvitajaid ei tohi karistada”. Paimre kirjutas, kuidas narkoväärtegudega tegelemine pole politseile odav ja trahve jõuab maksta vaevalt kolmandik uimastitarvitajatest.