Nõva hoolekogu juht Ivo Karindi: jätke kool rahule

Nõva kooli hoolekogu liikmed võitlevad Nõva kooli 7.-9. klassi säilimise eest, sest leiavad, et vastasel juhul viivad vanemad oma lapsed õppima Tallinna.

Nõva kooli hoolekogu esimees Ivo Karindi, tavaliselt pole kooli hoolekogu esimeestest midagi kuulda, aga teie võitlete tulihingeliselt Nõva kooli püsimajäämise eest, ka meedias.

Niimoodi on läinud. Lääne Elust saime teada, et kohe-kohe hakatakse kooli kinni panema. Nii see tants jälle lahti läks. Kooliasjadega pean tegelema oma töö kõrvalt. Nõva koolis ei käi tavaline hoolekogu tegevus, et vaatad, kuidas mõnda detaili paremini korraldada. Nõval on olnud sõjaseisund juba mitu aastat.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!