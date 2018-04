Läänemaa JK ja Lõuna-Läänemaa JK lapsed pidasid jalgpalli sõpruskohtumise

Haapsalu kunstmurul pidasid märtsi lõpus hooajaeelse sõpruskohtumise Läänemaa JK ja Lõuna-Läänemaa JK U13 (2006-2007 sündinud) vanuseklassi võistkonnad.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi palvel peetud kohtumises olid 6:1 paremad Läänemaa JK noored jalgpallurid. Mängu tähtsust said eelkõige hinnata lõunaläänlased, sest erinevalt Haapsalu poistest neil sellised puuduvad.

Ilusa ilmaga ja heades tingimustes said treenerid Aavo Tomingas ja Jaanus Getreu oma võistkondadele pakkuda hea mängu. Kõik poisid said palju mänguaega, vahetusi tehti tihti ja noored jalgpallurid said proovida erinevaid positsioone mänguväljakul.

Eesti noorte meistrivõistlused algavad tänavu enneolematult vara. Esimene mängudevoor selle vanusegrupi meistrivõistlustel algab juba 14. aprillil.

Eesti noorte meistrivõistlustel alustas Aavo Tomingas oma noorte võistkondadega mängimist juba aastal 1998 ehk 21 aastat tagasi. Igal aastal on Eesti noorte meistrivõistlustel juhendamas mitut vanuseklassi. Aastakümnete jooksul on tema juhendatavad erinevate vanusegruppide noortevõistkonnad olnud FC Haapsalu, FC Flora Haapsalu, Taebla SK ja Läänemaa JK. Medalivõitudele on oldud palju kordi väga lähedal. On võidetud neljandaid ja viiendaid kohti. 2017. aastal võitis Läänemaa U19 Eesti meistrivõistlustel pronksmedali.

Jaanus Getreu noortevõistkonnad astusid Eesti esivõistlustel võistlustulle aasta hiljem, 1999. aastal. Vahepeal on kaks hooaega erinevatel põhjustel vahele jäänud. Seega minnakse nüüd meistrivõistlustele 18. aastat. On olnud aastaid, kui Eesti esivõistlustel on ühel aastal väljas olnud ka kolm erinevat vanuseklassi. On olnud ka aastaid, nagu käimasolev praegu, kus klubi esindab üks võistkond. Lõunaläänlaste treeneri juhendatavad võistkonnad on aastate jooksul olnud Virtsu JK, Virtsu Põhikooli SK, Lihula Gümnaasium, Virtsu ASE Ehitus, Lõuna-Läänemaa JK. Ka siin on Eesti meistrivõistluste kontol mitu kohta esikuuikus ja särana medalivõit 2009. aastal. Siis võitsid pronksise auhinna Lõuna-Läänemaa JK B-klassi tütarlapsed.