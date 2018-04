René Soom on taas Rahvusooper Estonia publiku lemmik

Lihulast pärit rahvusooper Estonia solistile René Soomile anti parima meessolistina eile üle SEB publikupreemia.

Rahvusooper Estonia kuldsponsor SEB Pank andis tänavu kaheksandat korda välja publikupreemiad nais- ja meessolistile, kelle valisid välja ooperikülastajad. Publiku lemmikuteks osutusid sel aastal Juuli Lill ja René Soom. Auhinnad anti pidulikult üle 6. aprillil ooperi „Tosca“ etenduse eel. Samadel solistidel oli õnn publikupreemia vastu võtta juba teist korda, lemmikuiks olid nad ka 2014. aastal.

Estonia koosseisuliste ooperisolistide seast selgusid võitjad vaatajahääletuse tulemusena ja kumbki publiku lemmik sai 2000-eurose preemia ning auhinna – koostöös Eesti Kunstiakadeemia metalliosakonna ja kunstniku Nils Hindiga valminud kaks aplodeerivat kätt. Kõikide hääletajate vahel loosis Estonia teater välja kümme 20-eurost kinkepiletit.

„SEB ja Rahvusooper Estonia koostöösuhe on kestnud pikki aastaid. Estoonlasi iseloomustab initsiatiivikus, valmisolek panustada kogukonda, tahe algatada tavapärasest enam põnevaid projekte ja julgus eksperimenteerida. Need emotsioonid, mida me rahvusooperit külastades saame, on alati väga head!“ ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

“Mul on suur rõõm tõdeda, et on midagi positiivset, kindlat ja püsivat, mis tuleb igal kevadel – see on SEB publikupreemia,” ütles teatrijuht Aivar Mäe. “Taas said kõik külastajad sõna sekka öelda ja aidata SEB-l õnnelikuks teha kaks töökat ja armastatud lauljat. Publiku tunnustus on kõige suurem kiitus,” lisas Mäe.

Juuli Lill on õppinud laulmist Peterburi Konservatooriumis, Eesti Muusikaakadeemias, Viini Muusika- ja Esituskunstide Ülikoolis. Ta on täiendanud end Thbilisis professor Gotšha Bezutšvili juures ja New Yorgis Lucy Arneri ja Ira Siffi juures. Juuli Lill on Rahvusooper Estonia solist alates 2006. aastast. Hetkel on tema repertuaaris järgmised rollid: Maria (Puuri „Pilvede värvid”), Adelaide (Zelleri „Linnukaupleja”), Majasokk (Aintsi/Wimbergi „Karlsson katuselt“), Carla Schlumberger (Kálmáni „Tsirkusprintsess“), Annina (Verdi „La traviata“), Cherubino (Mozarti „Figaro pulm“), Mary (Wagneri „Lendav hollandlane“) jt. Äsja pälvis Juuli Lill Eesti teatri aastaauhinna – koomiliste Cherubino ja paruness Adelaide’i ning traagilise Maria võrdselt veenva kehastamine ooperis „Figaro pulm“, operetis „Linnukaupleja“ ja algupärandis „Pilvede värvid“.

René Soom on õppinud klassikalist laulmist G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Ta on täiendanud end Hartmut Hölli, Rudolf Piernay ja Gerhard Kahry meistrikursustel. Rahvusooperis Estonias on René Soom töötanud alates 1997. aastast, solistina alates 2005. aastast. Tema rollide hulgas on Schaunard (Puccini „Boheem“), Wolfram (Wagneri „Tannhäuser“), Aristide de Faublas (Ábrahámi „Savoy ball“), Edwin ja Boni (Kálmáni „Silva“), Morales (Bizet’ „Carmen“), Kirikuteener (Puccini „Tosca“), Kapten Castel-Jaloux (Tambergi „Cyrano de Bergerac“), Parun Douphal (Verdi „La traviata“), Marullo (Verdi „Rigoletto“), Henry Higgins (Loewe’ „Minu veetlev leedi“) jpt. Ta on pälvinud Marje ja Kuldar Singi nimelise noore laulja preemia (2006), Harjumaa teatripreemia (2009) ja Georg Otsa nimelise preemia (2012).