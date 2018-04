Sada Eesti mõtet. Olari Taal oma naise tagantjäreletarkusest

Vikerraadio on valinud välja sada mõtet, mis iseloomustavad seda, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Alates esmaspäevast, 8. jaanuarist kõlab “Vikerhommikus” kell 7.55 üks Eesti mõte. Kirjalikult avaldab mõtted ERR kultuuriportaal.

Olari Taal: “Aga kui ma vaid oleks ette sama tark kui minu naine tagantjärele.”

Peeter Helme: “Kui ma ei teaks, kes on selle mõttetera taga, pakuksin, et näiteks Kärna-Ärni. Või mõni Ervin Abeli tegelaskuju. Aga tuhkagi! Olari Taal on täiesti päris inimene ja see lause on täiesti päris lause selles mõttes, et Taal pillas selle 2004. aasta juulis Eesti Päevalehele antud intervjuus hoopis muu jutu sees.

Ta rääkis pikalt poliitikast ja Res Publica tervisest ning intervjuuteksti lugedes on selge, et tsiteeritud mõtte näol pole tegu hoolega lihvitud mõttepärli, vaid ühe lausega teiste seas. Justkui suvaliselt öeldud lausekesega, mis peaks ilmestama või garneerima Taali mõtteid Eesti sisepoliitikast ning seda, kuivõrd ta suudab sündmuseid ette ennustada. Ei suuda, nagu aru saame. Ja see on igati inimlik. Mitte kõik pole sündinud Vangadeks või Nostradamusteks.