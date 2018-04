Haapsalu läheb Peterburi venelasi külla meelitama

Homme varahommikul sõidab Haapsalust Venemaale bussitäis linnaametnikke ja turismirahvast, et tutvustada Peterburis kuurortlinna tänavusi plaane.

„See aasta on esimene kord, kus oleme Eesti Jaani kirikus,“ ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Varem oleme olnud hotellis Ambassador, aga otsustasime seekord kiriku kasuks, sest on Eesti Vabariik 100 ja kirik on Eestiga seotud, pealegi kesklinnas.“

Kirikus tutvustavad oma suveüritusi Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu ning Eesti Kontsert. „Eks räägin kõigest, mis tulema hakkab alates HÕFFist ja lõpetades Nostalgiapäevadega,“ ütles linnapea. „Tahame teadvustada, et Eesti kuurordid ootavad ka turiste Venemaalt.“

Õhtul esineb venelastele Maarja Suklese kvintett.

Suklese sõnul läheb Läänemaalt Peterburi üle 50 inimese.

Paralleelselt on ettevõtjad Peterburis hotellis Ambassador. „EAS on korraldanud kahepäevase ürituse turismiettevõtjatele, kus esimesel päeval on töötoad Moskvas ja teisel päeval Peterburis,“ selgitas Sukles.

Haapsalu on Peterburis ennast tutvustamas käinud kuus korda. Viimasel ajal on seltsis ka Pärnu ja Kuressaare. „Sellest on kasu olnud. Kui ajad olid väga halvad, langes mujal Eestis Vene turistide arv 50 protsenti, meil aga 25 protsenti. Ja Vene turism on tõusujoonel,“ ütles ta.