Haapsalu koolid saavad kingituseks üle 100 paari uiske

Väike viik oli möödunud nädalavahetusel uisutajaid täis. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnavolinik Mati Hunt (HaRi) organiseeris Haapsalu koolidele üle 100 paari uiske, mis peaksid lasteni jõudma juba homme.

Tegemist on kasutatud uiskudega, millel kriimud-kraapsud küll peal, kuid on täiesti töökorras.

„Minu tuttavad tegelevad Tallinnas uiskude rentimisega ja ühel hetkel tuli juttu, et nad hakkavad uiske välja vahetama ja praegused visatakse ära. Ma tean ju omast käest väga hästi, kuidas koolides uiskudega lood on ja et kõikidel lastel polegi uiske,“ rääkis Hunt, kes on Läänemaa ühisgümnaasiumi majandusjuht, kuidas see idee sündis.

Haapsalu aselinnapea Liina Põld ütles, et kõik Suur-Haapsalu koolid võtavad väga hea meelega sellise kingituse vastu.

„Koolid olid väga rõõmsad ja öeldi, et ollakse tänulik iga uisupaari üle,“ ütles Põld. Aselinnapea rääkis, et kuigi koolidel on teatud arv uiske olemas, et jätku neid kaugeltki kõigile. „Näiteks põhikool ja Nikolai kool laenutavad spordikeskusest uiske raha eest, kui terve klassitäis lapsi uisutama läheb,“ rääkis Põld.

Kuigi Ridala, Uuemõisa ja Haapsalu algkoolil on oma väike uisuvaru olemas, kuluvad lisapaarid neilegi ära.

Iga kool pani kirja oma soovid – kui palju ja mis number uiske vaja oleks ja selle alusel hakatakse saadetisi komplekteerima. Hunt ütles, et uiske saabus Haapsallu igat mõõtu ja erinevaid mudeleid.

Ettevõte, kellelt uisud tulevad ja kes soovis jääda anonüümseks heategijaks, sorteeris spetsiaalselt Haapsalu laste jaoks paremad uisud välja, need jõudsid eelmisel nädalal Haapsallu ning Hunt vaatas need koos kehalise kasvatuse õpetaja Aavo Tomingaga juba ka üle.

„Loodetavasti jõuame need täna sorteerida ja siis saaksime homme hakata neid juba koolidele laiali jagama,“ ütles Hunt.

Põld lisas, et need paarid, mis koolidest üle jäävad, lähevad spordikeskuse kasutusse.