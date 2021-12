Haapsalu liuväljad valmivad riburada

Malle-Liisa Raigla fotod

Väikesele viigile rajatakse uisurada kohe, kui päästeamet annab siseveekogudele minekuks loa.

Mitmel aastal Väikesel viigil uisurada sisse lükanud jalgrattaklubi Paralepa presidendi Agu Lehemaa sõnul on klubi raja jaoks traktori kohale toonud, kuid pole sellega viigile julgenud minna, sest päästeamet ei ole selleks luba andnud. Lehemaa sõnul on klubil kõik valmis, et esimesel võimalusel uisurada sisse lükata. „Sel aastal saab kindlasti uisutama,” ütles Lehemaa.

