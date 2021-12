Mantlid hooaja järgi

See on müüt, et naiste mantlid on mõeldud ainult jaheda ja sombuse ilma jaoks. Tegelikult on mantel üks mitmekülgsemaid ülerõivaid, mis sobib igal aastaajal igaks olukorraks. Iga kehaehitusega sobituvad lõiked ja pikkused võivad lisada elegantsi, mängulisust või hoopis rangust. Seega, iga stiil võib särada täiesti uues valguses, piisab vaid hästi sobivast mantlist.

Kõige olulisem on küsimus, millist mantlit erinevatel aastaaegadel valida. Lisaks soovile stiilne välja näha on ka oluline, et riided oleksid mugavad ja erinevatele ilmadele kohandatud. Appi tuleb ZALANDO meeskond. Siit leiad väga laia valiku meie pakutavaid naiste mantleid. Siin on midagi igaühele, igaks ilmaks ja ka kõige nõudlikumale maitsele!

Talv

Kvaliteetne talvemantel on külmal ajal must have, ja see kestab kindlasti kauem kui ühe või kaks hooaega. Soovitame, et neid oleks kaks tükki: elegantne villane ja soojem sulevoodriga. Villane mantel (pööra tähelepanu materjali villasisaldusele, ideaalis peaks see olema vähemalt 70%) sobib suurepäraselt mitte ainult kleitide, seelikute või klassikaliste pükste juurde, vaid ka vabaajarõivastega, lisades kombinatsioonile soliidsust ja rafineeritust. Erinevad lõiked ja värvid on alati moes, kuid kõige praktilisemad on maalähedast tooni või tumedad mantlid. Samas on sulevooder mõnus ja soe ning garanteerib, et seda kandes ei hakka külm isegi karmi talveilmaga. Soovitame osta oversize või lihtsalt ühe numbri võrra suuremaid üleriideid: nii on mugav ka suurte pusade ja paksude kampsunitega, mida ju talvel palju kantakse.

Kevad

Kui ilm soojeneb, tasub oma riietele lisada erksaid ja heledaid toone. Mis puutub aga mantli tüüpi, siis ole ettevaatlik: kuigi kerged ilma voodrita romantilised mantlid võivad tunduda väga ahvatlevad, tuleks ka vaadata, milline ilm päeva jooksul on. Kui hommikud on ikka veel külmad, aga päikese käes on soe, tasub valida villased üleriided, mis on stiilsed nii kinniste kui lahtiste hõlmadega. Vaba lõikega mantlid sobivad selleks suurepäraselt. Ilmade soojenedes vali aga vihmamantlid: hallid või beežid toonid on alati moes, eriti kahe nööbireaga või vööga kaunistatult.

Suvi

Mantel suvel? Jaa, tõepoolest! Jahedamad suveõhtud on suurepärane aeg romantiliseks jalutuskäiguks või kokteili nautimiseks trendikas välibaaris. Just hele mantel võib olla mõnusaks stiilseks detailiks, kuid ka suurepäraseks asenduseks pikkadele jakkidele, mis on viimastel hooaegadel olnud väga moes. Värvi ja lõike tasub valida oma lemmikstiili järgi. Ära karda ka kontraste – heledate pükste juurde sobivad tumedamad värvid, erksavärvilist kleiti kaunistab aga kontrastset värvi rõivas. Alati sobivad ka neutraalsed heledad varjundid: valge, beež, hall ja heleroosa.

Sügis

Kui ilmad lähevad jahedamaks, ei pea sellepärast loobuma värvide, tekstuuride ja vormidega mängimisest! Aasta kõige värvikirevam aeg on sobib suurepäraselt julgeks originaalsete mantlitega katsetamiseks ning mängulise klassika meenutamiseks. Meie valikust leiab nahast või kunstnahast naistemantlid, mis on viimasel ajal eriti moodsad, ning samuti koolivormi meenutavad ruudulised mustrid. Veelgi jahedamateks ilmadeks sobib aga teddy stiil, mis meenutab sooje ja mõnusaid kampsuneid. Need riided sobivad kõikjale: teeõhtu, tööle või kooli minek ning lihtsalt sügisese linna imetlemine pole kunagi varem olnud nii stiilsed.