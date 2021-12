LOETUIMAD LOOD 2021: enim on koroonaviirusega nakatunuid Haapsalus

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 18. märtsil ilmunud lugu „Enim on koroonaviirusega nakatunuid Haapsalus”.

Koroonaviirus ei näita Läänemaal vaibumise märke, nakatumine järjest kasvab – teisipäev tõi uue rekordi, kui positiivse koroonaproovi andis 39 inimest.

Kokku on teisipäeva ja kolmapäevaga lisandunud 55 uut nakatanut. Analüüsiti 345 läänlase proove ehk positiivseks osutus 15,94 protsenti võetud proovidest. Läänemaal on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 1282, Eestis keskmiselt on näit üle 1500.

Terviseameti andmetel on viimase kümne päevaga lisandunud Läänemaale 194 koroonaviirusega nakatunut, kellest 18 ei ela tegelikult Läänemaal. Sama aja jooksul on lähikontaktsena isolatsiooni määratud 286 läänlast.

Üks kolle

Omavalitsuste lõikes on suurem osa viimase kümne päeva nakatunutest lisandunud Haapsallu – 142, Lääne-Nigula valda on lisandunud 51 nakatunut ja Vormsisse üks.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et kolmapäeval Läänemaale lisandunud 16 nakatunust seitse elavad Haapsalus. „Natuke parem kui teisipäeval,” ütles ta. Suklese sõnul on tema teada Haapsalus vaid üks kolle – Nurme vabrik. „Ülejäänud haiged on mööda linna hajutatud,” ütles ta.

Ka terviseameti Läänemaa vaneminspektor Lea Kiis kinnitas, et Läänemaal on üks 46 nakatunuga töökohakolle.

Sukles lisas, et omavalitsusel ei ole juriidiliselt võimalik eraldi rangemaid piiranguid kehtestada. Suletud on spordisaalid ja koolid. „Praegu on valitsus öelnud, et lasteaiad peavad lahti olema. Kui valitsus ütleb, et lasteaiad tuleb kinni panna, siis paneme kinni,” ütles linnapea.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul käib praegu lasteaedades umbes veerand lastest ja kõik saavad soovi korral käia oma lasteaias.

Rootare lisas, et viimasel ajal on küll rohkem küsitud toimetulekutoetuse kohta, kuid inimesed, kes peavad koroonaviiruse tõttu isolatsioonis viibima, ei ole linnalt palunud näiteks enda eest toidupoes käimist. Sama kinnitas sotsiaalmaja direktor Annaliisa Täht. „Praegu ei ole, möödunud kevadel oli abipalujaid rohkem,” ütles Täht.

Sukles tuletas meelde, et kindlasti tuleb kanda maski, vähendada kontakte ja esimesel võimalusel ennast vaktsineerida lasta. „Loodan, et teravik läheb varsti alla,” ütles ta.

Valdavalt on viirus saadud perekontaktide kaudu. Läänemaal on kuus nakatunut, kes on viiruse toonud välismaalt: neli Soomest, üks Saksamaalt ja üks Mehhikost.

Haigla saab hakkama

Kolmapäeva lõuna ajal oli Läänemaa haiglas 15 koroonapatsienti ja kolm vaba kohta. „Eile lõunast on väga rahulik olnud,” ütles haigla ravijuht Alge Vare kolmapäeva keskpäeval.

Noorim Läänemaa haiglas olev koroonapatsient on 34aastane. Patsientide keskmine vanus on 63 aastat. Vare sõnul on enamik patsiente vanuses 50–60. Haiglas suri üks 82aastane Tallinnast pärit patsient.

Vare sõnul saab haigla praegu oma personaliga ilusasti hakkama ja vajadusel ka koroonaosakonda suurendada, sest Tallinna haiglad on patsiente täis.

Sel kuul poole rohkem nakatunuid kui mullu kokku

Märtsi jooksul on Läänemaale lisandunud peaaegu kaks korda rohkem nakatunuid kui terve möödunud aasta jooksul kokku.

Märtsis on Läänemaale lisandunud 323 uut nakatunut, 2020. aasta jooksul sai viiruse 167 läänlast. Möödunud aastal ei elanud suurem osa nakatunutest reaalselt Läänemaal, vaid siin oli ainult nende rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Kokku on koroonakriisi algusest viirus tuvastatud 730 läänlasel.