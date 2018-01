Lääneranna vald liisib vallavanemale uue auto

Lääneranna volikogu oli nõus vallavanem Mikk Pikkmetsa esitatud eelnõuga liisida vallavalitsusele neljaks aastaks kuni 30 000 eurot maksev sõiduauto.

Pikkmets ütles, et liisitav uus auto jääks tema kasutusse. Mis marki autot on kavas liisida, seda vallavanem ei täpsustanud, kuid ütles, et auto peaks olema valla teedele kohaselt vastupidav ning et sellel oleks nelivedu.

„Autot ma välja valinud pole, Land Cruiserit selle raha eest ei liisi,“ tõrjus Pikkmets mõtte Toyota luksusmaasturist.

Piirhinda 30 000 eurot arvestades mahuks sellesse valikusse näiteks Toyota Rav4 ja ka Toyota Hilux, Škoda Kodiaq või Volkswagen Tiguan Allspace.

Lihula viimase vallavanema Varje Ojala-Toosi ametiauto saab enda kasutusse abivallavanem Martin Tee.

Jagamisele läheb ka seni endise Hanila vallavanema Arno Peksari kasutuses olnud auto, selle saab valla sotsiaaltöötaja. „Koonga valla sotsiaalnõunik sõidab 1992. aasta Volkswagen Golfiga,“ kirjeldas Pikkmets olukorda valla autopargis.

Elektriautosid on Lääneranna vallas kaks, üks Lihulas, teine Koongas. „Selle liigutame Virtsu, sealne auto sai otsa,“ ütles Pikkmets.