Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. jaanuaril

Urmas Sukles toetab Keskerakonna valimiskampaaniat

Haapsalu linnapea Urmas Sukles toetab Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu kandideerimist riigikokku. „Ma teen kindlasti koostööd Keskerakonnaga, sest see on peaministri partei ja oleme Haapsalus koalitsioonis. Kindlasti toetan ma Jaanus Karilaidu, et ta saaks riigikokku. Karilaid on riigikogus olnud väga hea Haapsalu ja Läänemaa saadik,” ütles Sukles.

Taeblas tuleb Eesti juubeliks fotonäitus ja teemakohane näidend

Eesti riigi 100. sünnipäevaks avatakse Taeblas fotonäitus ja esietendub teemakohane näidend, mille esimene proov peeti kolmapäeval. Taebla Eesti juubelietenduse autorite vanusevahe on 61 aastat – Asta Kõlametsa faktid ja teadmised Taeblast kirjutas näidendiks kokku Riina Kopti.

Reelika Kaasik: koerte treenimine on minu kutsumus

Liikumispuudega inimeste jaoks abikoeri treeniv Reelika Kaasik loodab, et sotsiaalministeerium leiab kiiresti vastuse küsimusele, kuidas korraldada Eestis abi- ja juhtkoerte treenimise rahastamist.